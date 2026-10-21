「蘭香如故」收官直播超冷… 譚松韻、劉學義被質疑劇播完就避嫌？

譚松韻(左)、劉學義現身「蘭香如故」收官直播時看起來十分疲憊。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《蘭香如故》收官直播因譚松韻、劉學義互動冷淡登熱搜，實際上兩人是高強度錄製後臨時救場，外界也因此再掀「人劇分開」討論。

大陸熱播古裝劇「蘭香如故」日前已結局，沒想到收官直播意外掀起話題。譚松韻、劉學義被網友發現互動冷淡，相關話題「譚松韻劉學義直播避嫌避成啥樣了」衝上熱搜，連兩人看手機的角度、對話反應都被放大檢視。據了解，兩人當天其實已連續錄製一整天節目，臨時受邀加入直播救場，疲憊才是互動不多的原因。

這場收官直播於10月19日上線，原定陣容並未安排男女主角出席，後來因劇迷呼籲，劇方才緊急協調譚松韻與劉學義現身。兩人當天已完成高強度團綜錄製，唱歌、遊戲等環節，體力消耗不小，臨時再加入直播，僅短暫露面10分鐘便離場。

譚松韻開場時就笑說：「我今天最後的力氣，已經用在這個hello上了。」劉學義也被眼尖網友發現雙眼泛紅、神情疲憊。兩人互動簡短，低頭看手機、眼神放空等細節，卻讓一些CP粉猜測「他們刻意保持距離」。當被問及未來是否有機會再度合作時，譚松韻以「隨緣」回應，並制止延伸討論假設性劇情的話題，也被解讀為不願炒作真人配對。

隨著兩人當天的工作狀況受到關注，輿論也出現不同聲音。羊城晚報相關評論指出，觀眾對演員的期待，也應包含對其身體狀態的理解；在高強度工作後仍願意抽空露面，完成短暫直播，本身就是一種職業態度。

不少觀眾也認為，演員沒有必要為了滿足粉絲期待，刻意營造曖昧互動。劇中角色的情感可以延伸討論，但戲外演員仍有自己的工作節奏與私人界線。這場「避嫌」的收官直播，再度引發「人劇分開」的討論。