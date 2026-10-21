「玉簟秋」趁人之危包裝成深情？ 丞磊「強制愛」挨轟短劇不如

丞磊(左)、徐若晗主演的「玉簟秋」中，「強制愛」劇情惹來爭議。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 民國劇《玉簟秋》因女主被迫妥協、上演強制愛與床戲，引發觀眾批評劇情像趁人之危，並掀起對虐戀包裝與女性自主的價值觀爭論。

由大陸男星丞磊搭檔95花徐若晗主演的民國劇「玉簟秋」，近日因「強制愛」情節引爆爭議。劇中女主角葉平君為了救入獄的未婚夫、籌措病母醫藥費，被迫向少帥虞昶軒獻身，兩人接連上演熱吻與床戲，女方卻淚流滿面、拚命掙扎，相關片段播出後引來大批觀眾批評，直指這不是愛情，而是趁人之危；劇情更被轟連短劇都不如。

「玉簟秋」改編自作家靈希同名小說，由香港 導演鞠覺亮執導，劇情進入第14集，徐若晗飾演的葉平君因未婚夫入獄、母親又病重，她走投無路之下向丞磊飾演的虞昶軒妥協，兩人發生激烈肢體接觸，最後因葉平君強烈反抗而作罷。後續劇情中，她無奈答應成為虞昶軒的「金絲雀」，讓角色處境再添爭議。

綜合香港01等媒體報導，劇情遭批將男方利用女方困境、迫使對方屈服的行為包裝成深情，嚴重缺乏對女性的尊重、欠缺現代女性意識，根本不是在描寫愛情，而是對女性的剝削。

網路評價同樣兩極。批評者認為，男主角動輒囚禁、逼供，甚至以武力控制女主角，與其說是深情，不如說是侵犯與控制；也有人嫌劇情缺乏心理鋪陳，人物行為不合情理。還有人說，「像在看20年前的霸總降智劇」。

但部分粉絲則認為，戲劇本就需要極端衝突，虞昶軒對葉平君的執著與愛恨拉扯，正是虐戀題材的看點，「不喜歡強制愛的人就不要看」。

徐若晗在相關戲分中以眼神、肢體顫抖及淚水呈現抗拒與屈辱，演出獲部分觀眾肯定，但也因情節過於逼真，讓人看得不適。這場爭議再次引發「演技表現」與「劇情價值觀」是否應分開討論的辯論。「玉簟秋」原想以強烈情感衝突吸引觀眾，如今卻因對親密關係與女性自主的呈現失衡，面臨口碑考驗。