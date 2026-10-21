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劉愷威戀上小20歲港模 認相處很開心

娛樂新聞組／綜合報導
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香港男星劉愷威疑似再傳新戀情。(取材自微博)
香港男星劉愷威疑似再傳新戀情。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

52歲劉愷威被指與小20歲港模黎紀君熱戀，兩人打球後牽手逛街、共吃一碗麵並返女方住處，至今未公開證實戀情。

大陸女星楊冪前夫、港星劉愷威爆出新戀情。他日前被拍到與小20歲的香港模特兒黎紀君牽手打球、同吃一碗麵並返回香閨。隨後兩人於受訪時大方認愛，坦言因運動結緣、相處自然，獲得外界與家人的滿滿祝福。

現年52歲的香港男星劉愷威近日被港媒「東周刊」直擊與32歲、有「第四代邦民女」之稱的香港模特兒黎紀君熱戀中。兩人因打匹克球結緣，已被拍到運動後十指緊扣逛街、共吃一碗麵，劉愷威還貼心替女方背包、夾菜並一同返回女方住處。面對外界關注，兩人受訪時大方證實戀情，正式認愛。

劉愷威甜蜜表示：「多謝大家關心，我們是打球認識的，大家都有共同興趣，所以很合得來，我們都是簡單的人。」黎紀君也大讚兩人相處十分自然、在一起很開心，並感謝各界給予的祝福。

事實上，早在消息曝光前，黎紀君就曾於劉愷威10月13日生日當天在社群平台發文「1013 will now always be a special date」（1013如今永遠是個特別的日子），當時便引發網友熱議與聯想。

劉愷威2018年與大陸女星楊冪離婚，其父劉丹日前曾透露兒子已恢復單身；黎紀君則於今年7月結束一段長達6年的感情。對於兒子迎來新戀情，劉丹受訪時也表示相當高興，並坦言希望能快點見到對方。這段相差20歲的「運動之戀」如今修成正果，獲得不少粉絲祝福。

精華 FAQ

  • 緋聞對象是32歲的香港模特兒黎紀君，外界稱她有「第四代邦民女」之稱。劉愷威現年52歲，兩人相差20歲，因此這段關係特別受到關注。

  • 據稱兩人因打匹克球結緣，交往約2個月。媒體拍到他們運動後十指緊扣逛街、共吃一碗麵，劉愷威還替女方拿包、夾菜，之後一起返回女方住處。

  • 截至目前，劉愷威與黎紀君都沒有公開證實戀情。不過，黎紀君曾在劉愷威10月13日生日當天發文稱那天是特別日子，加上多次同框，被認為頗有戀愛跡象。

楊冪 香港 匹克球

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