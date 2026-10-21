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演「嫁金釵」惡女祕訣？田曦薇使壞前必先吃飽 網笑：果然是幹飯人

娛樂新聞組／綜合報導
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田曦薇在「嫁金釵」中一會兒是惡女君黛，一會兒是真千金魏嬈。(取材自微博)
田曦薇在「嫁金釵」中一會兒是惡女君黛，一會兒是真千金魏嬈。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

田曦薇在《嫁金釵》挑戰真假千金雙角，宣傳時透露演惡女前要先吃飽，相關說法登上熱搜；她的外放演法則因貼合或過火引發討論。

95後花旦田曦薇主演的古裝劇「嫁金釵」收視開出紅盤，她在劇中分飾真假千金兩角，與資深演員恬妞對戲時更是張力十足。近日她出席杭州劇宣活動重現惡女台詞，隨後自爆表演祕訣，「每次演惡女前，必須吃得非常飽才行」，這番反差發言不僅笑翻現場觀眾，也迅速登上熱搜。

田曦薇過去多以甜美形象受到觀眾喜愛，這次在「嫁金釵」中挑戰性格迥異的雙重角色。飾演真千金魏嬈時，她以隱忍克制的神情，呈現角色在逆境中求生的警覺；切換成嬌縱狠戾的假千金君黛，則透過抬頭姿態、眼神與聲線變化，展現傲慢囂張的一面。

田曦薇透露，君黛的台詞密集，還有不少高分貝對峙、嘶吼及肢體衝突戲，表演時對氣息與體力的消耗相當大，若空腹演出，容易感到缺氧、乏力，因此開演前先吃飽，成了她維持表演狀態的方式。這番直率分享也讓網友笑稱，「以為演惡女要找狀態，沒想到是先吃飽飯」、「果然是幹飯人」、「惡女可以狠，但不能虛」。

不過，田曦薇在劇中的表演也引發兩極評價。支持者認為，君黛本就是被寵壞、性格乖張的千金，情緒起伏大、表情外放，符合人物設定；她堅持原聲演出，也展現跳出甜妹舒適圈的勇氣。

但部分觀眾認為，田曦薇在情緒激動時表情過於誇張，頻頻瞪眼、咆哮，少了反派應有的城府與內斂壓迫感，甚至有人聯想到周也過去的反派演出，戲稱兩人是否上過同一堂表演課。

從「卿卿日常」、「逐玉」的甜美形象，到「嫁金釵」中狠辣與隱忍並存的雙面角色，田曦薇試圖突破既有戲路，成功引起討論。至於君黛的外放演法究竟是貼合角色，還是用力過猛，也成為劇集熱播期間的焦點。

田曦薇在「嫁金釵」中一會兒是惡女君黛，一會兒是真千金魏嬈。(取材自微博)
田曦薇在「嫁金釵」中一會兒是惡女君黛，一會兒是真千金魏嬈。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她在劇中分飾真假千金兩角，真千金魏嬈偏隱忍克制，假千金君黛則嬌縱狠戾，透過神情、眼神與聲線切換，展現明顯反差。

  • 田曦薇表示，君黛有大量高分貝對峙、嘶吼與肢體衝突戲，演出時很耗氣息和體力，若空腹容易缺氧乏力，所以先吃飽是維持狀態的方法。

  • 支持者認為君黛本就屬於被寵壞的角色，情緒外放符合設定，也看得出她跳出甜妹舒適圈的企圖；批評者則覺得她瞪眼、咆哮太多，少了反派應有的城府與壓迫感。

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