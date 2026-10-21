提醒青年影人 香港導演關錦鵬：別急着炫技 先看清人心

剛獲香港演藝學院榮譽院士的導演關錦鵬認為，香港電影的核心生命力來自於代代相傳的傳承生態。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 關錦鵬等香港電影人指出，香港電影正面臨資金與市場壓力，應與內地尤其長三角資源互補合作，並以師徒傳承與對人心的理解培育新一代創作者。

「香港 電影市場『資金追著創作者跑』的盛況已不復存在。但現在，內地尤其長三角地區擁有巨大的電影產業資源和雄厚的資金，與香港的創意、人才正好形成互補。」日前，在浙江寧波舉行的2026長三角國際青年電影周上，以導演關錦鵬為代表的老中青三代香港電影人齊聚一堂，共同探討香港電影傳承及發展，並紛紛表示香港與內地在電影產業上一定要實現「雙向奔赴」，才能更好地攜手開拓華語電影新前景。

大公報報導，剛剛獲香港演藝學院授予榮譽院士的香港導演關錦鵬認為，香港電影的核心生命力來源於前輩提攜後輩，行業代代相傳的傳承生態。「我至今仍很感激當年有機會跟著一群非常棒的導演在片場做『紅褲仔』的經歷，讓我學到了很多書本上學不到的東西。這也是為什麼這幾年我要去香港城市大學教書，擔任年輕導演的監製，我覺得這都是我應該做的。」

與會人士還有中青代製片人代表單佐龍，他近年非常活躍的青年監製與製片人，曾製片《路邊野餐》、《地球最後的夜晚》等，同時具備內地與香港的電影從業經驗。

另有電影機構與發行代表林雲華出席，林雲華是香港銀都機構有限公司助理總經理，長期致力於推動香港年輕電影人走向更大的內地與國際市場。

另據報導指出，同樣從片場「熬」出來的香港導演李子俊笑言，做副導演時常被前輩「罵」。「那時跟著劉偉強導演，做錯事會被『罵』得很慘。但正因如此，在片場的每一分鐘都是在學習。」

各位電影人也直言，當下「缺資金」、「缺市場」也成為香港電影產業不可迴避的問題。香港電影編劇家協會會長譚廣源表示，現在香港年輕編劇最缺的是試錯機會，「市場不像以前那麼寬鬆，第一個機會抓不住，下一步就更難。」

關錦鵬也表示：「香港電影人在市場中摸爬滾打多年，反應非常迅速，團隊也很團結，有很好的團隊協作經驗和精神。現在內地比如寧波就有很多非常好的產業鏈資源，同時又有龐大資金量，在這些方面，香港與內地如果能找到一個匹配度，我覺得可能是非常好的合作契機。」

關錦鵬在「電影人會客廳」上，探討「何為鏡頭裡的人心褶皺？」他把自己的創作經驗拆成一個個具體問題：敘事如何取捨，無台詞影像如何表達，導演與美術、演員怎樣協作……他提醒青年影人，鏡頭裡的「人心褶皺」，說到底是對人的理解，因此，「別急著炫技，先看清人心。」

他還回憶起拍攝電影《胭脂扣》時，自己會反覆與梅艷芳溝通細節，甚至以女性視角、感受與她深度討論。「幾次下來，我們之間就很默契了。這樣拍攝起來，演員分分鐘就可以進入角色。」