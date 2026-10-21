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消失大眾視線2年… 王凱揭真相：遭遇惡意網暴一度想退圈

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王凱面對大規模造謠與網暴，一度心灰意冷想退圈。(取材自微博)
王凱面對大規模造謠與網暴，一度心灰意冷想退圈。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

王凱近日談到因遭網暴與謠言打擊曾想退圈，並表示如今更重視休息與作品品質，不為曝光勉強接戲或開演唱會。

憑藉「瑯琊榜」、「偽裝者」、「大江大河」等劇走紅的大陸男星王凱，近兩年鮮少公開露面，日前做客訪談節目「陳魯豫．慢談」，首度談及淡出大眾視線的原因，坦言曾因遭遇網路暴力而萌生退圈念頭。面對影視產業低潮，他選擇放慢腳步、拒拍套路化劇本；談到是否舉辦個人演唱會，更以一句「我全唱別人的歌，開什麼演唱會」登上熱搜。

王凱透露，2018年拍攝「大江大河」時，為了符合角色需求刻意減重，卻遭人惡意散布患病、捐血未經檢測等不實傳言。儘管造謠者最後遭行政拘留，網路上的攻擊仍讓他深受打擊。他坦言，當時第一次面對大規模造謠與網暴，一度心灰意冷，甚至向朋友表示「實在不行我就不幹了」。經過時間沉澱，如今他學會「允許一切發生」，不再把精力耗費在與惡意對抗上。

外界關注他近兩年作品減少，王凱則對影視市場變化抱持平常心。他認為，隨著產業轉型、投資環境改變，傳統長劇市場面臨挑戰，優質劇本與合適的拍攝項目也不容易尋覓。比起為了維持曝光而接戲，他寧可休息，也不願勉強投入同質化、套路化的作品，更直言：「把時間花在休息上，比花在毫無意義的工作上更有用」。

除了演戲，王凱的歌唱實力也受到肯定，曾參加音樂節目「跨界歌王」，並推出個人專輯。節目中，主持人魯豫代粉絲詢問他是否考慮舉辦演唱會，他笑答：「我全唱別人的歌，開什麼演唱會？」他認為，晚會演唱一兩首歌曲，與獨自支撐兩三小時的演唱會並不相同，若缺乏足夠的原創作品，單靠翻唱難以撐起一場專場演出。

在魯豫追問下，王凱也沒有完全把演唱會的可能性排除，表示若未來累積足夠優質原創歌曲，仍有機會實現。他強調，自己的主業始終是演員，唱歌則是興趣，不會為了跨界而勉強自己。從面對網暴的低潮，到對拍戲與唱歌的堅持，王凱選擇以自己的步調面對演藝生涯，不急著復出，也不願為曝光而降低標準。

王凱堅守專業品質、對觀眾負責的態度，讓不少網友紛紛大讚：「這才是真正有擔當、有誠意的藝術家」、「好演員不需要天天出現在熱搜上」，更有人表示「希望他照顧好自己，等到好劇本再出現也不遲」。

精華 FAQ

  • 他透露自己在2018年拍《大江大河》時，因為減重被惡意造謠患病、捐血未檢測等，遭受大規模網暴，當時情緒一度崩潰，甚至對朋友說過不行就不幹了。

  • 王凱認為傳統長劇市場正面臨轉型與投資環境改變，優質劇本也不易尋找，因此他不願為維持曝光而接戲，寧可休息，也不想投入同質化、套路化的作品。

  • 他笑說自己若只是唱別人的歌，開演唱會並不合適，因為晚會唱幾首和撐起2、3小時專場不同；但若未來累積足夠原創歌曲，仍保留舉辦演唱會的可能。

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