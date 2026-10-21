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井柏然親口爆喜訊…證實「將進新劇組」 兩部待播新作也接棒上映

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井柏然一身黑色西裝搭配搶眼絲巾現身澳門活動。(取材自微博)
井柏然一身黑色西裝搭配搶眼絲巾現身澳門活動。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

井柏然在澳門活動受訪時透露即將進組，並表示年底至明年初有2部待播作品接棒上映，包含《穀雨》與《家有七郎》，新戲動向也備受期待。

大陸男星井柏然憑藉電視劇「早春晴朗」再度受到關注，後續作品動向也成為劇迷關心焦點。近日，他身穿黑色西裝搭配搶眼絲巾現身澳門活動，受訪時透露，很快就要進入下一個劇組，年底至明年初也將有兩部影視作品陸續與觀眾見面。至於即將開拍的新戲內容，他尚未進一步透露，為新作品增添懸念。

井柏然在「早春晴朗」中飾演廣告公司總監欒念，將職場菁英的成熟魅力，以及面對感情時的細膩與反差詮釋得淋漓盡致，憑藉自然不造作的演出再度圈粉。隨著該劇熱度延續，劇迷也更加關注他的下一步動向，如今他親口透露即將進組，讓外界對新作充滿期待。

目前井柏然已有多部作品待播，包括與張頌文合作的「穀雨」，以及搭檔高圓圓演出的年代家庭劇「家有七郎」。「穀雨」以稅務稽查為題材，井柏然飾演稅務幹部歐陽煦，與張頌文同台飆戲；「家有七郎」則由央視總台重點打造，他將挑戰不同於過往形象的生活化角色，兩部作品題材各異，也呈現他在選角上的不同嘗試。

此外，井柏然也傳出將參與懸疑劇「新生2」，若後續消息獲得證實，將是他在不同戲劇類型上的另一項布局。不過，目前各部作品的播出安排仍有待片方公布，實際進度仍須以官方消息為準。

至於他口中即將加入的新劇組究竟是哪一部，目前尚未揭曉。過去井柏然曾表達想嘗試民國題材，網路上也出現他可能接演懸疑或刑偵作品的消息，但都還沒有正式確認。隨著他透露即將進組，下一部作品的題材與角色設定，也成為外界關注的焦點。

精華 FAQ

  • 他在澳門活動中親口表示，很快就會進入下一個劇組，等於正式證實接下來將投入新戲拍攝，讓外界對他的後續作品安排更加期待。

  • 目前已知待播的有《穀雨》和《家有七郎》。《穀雨》以稅務稽查為題材，他搭檔張頌文飆戲；《家有七郎》則是年代家庭劇，將呈現較生活化的角色面貌。

  • 文中提到他也傳出可能參與懸疑劇《新生2》，但目前尚未獲得正式證實。至於新劇組與播出時程，都仍需等待片方後續公布。

澳門 張頌文

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