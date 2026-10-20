威尼斯影后辛芷蕾未入圍金雞 網友吵翻…評審親給解釋了

威尼斯影后辛芷蕾未能入圍金雞獎最佳女主角，引發網友熱議。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 辛芷蕾以《日掛中天》拿下威尼斯影后卻未入圍金雞最佳女主角，掀起網友熱議；評審奚美娟強調是角色與鏡頭呈現差異，並非演技不佳。

第39屆中國電影金雞獎入圍名單公布，最大意外莫過於憑「日掛中天」拿下威尼斯影后的辛芷蕾，竟未能入圍最佳女主角，引發網友熱議。外界原本看好她有望角逐金雞影后，如今連提名都落空，與國際影后頭銜形成強烈反差。面對外界質疑，評審奚美娟出面解釋，辛芷蕾落選並非演技不好，而是角色的表演呈現方式與其他入圍者不同。

本屆金雞獎最佳女主角共五席，入圍者包括李思潼「給阿嬤的情書」、宋佳「志願軍：浴血和平」、張子楓「捕風追影」、陳麗君「鏢人：風起大漠」及高葉「南京照相館」。辛芷蕾未能入列，讓不少影迷直呼意外，也有人質疑評選標準。網路上更有聲音將她與過去曾憑國際影展獲獎、同時入圍金雞獎的鞏俐、詠梅相比，認為辛芷蕾此次落榜格外令人惋惜。

針對爭議，奚美娟表示，辛芷蕾在「日掛中天」中的角色較為抽象，表演受到角色設定與鏡頭呈現方式限制，許多畫面以中景、遠景或側面為主，不是能透過細微面部表情充分展現演技的類型。相較之下，宋佳在「志願軍：浴血和平」中的角色「有血有肉」，喜怒哀樂都能直接呈現。奚美娟藉此說明，不同作品對演員的要求不一，不能單純以提名結果判定演技高下。

除了影后遺珠，本屆最佳男主角競爭也相當激烈，檀健次憑「震耳欲聾」、吳磊憑「群星閃耀時」入圍，另有梁家輝「捕風追影」、蔣龍「10間敢死隊」及蔣奇明「飛行家」。最佳女主角方面，越劇演員陳麗君以電影處女作「鏢人：風起大漠」入圍，也成為本屆焦點之一。

本屆名單公布後，網路意見呈現兩極。有人認為威尼斯影后連金雞提名都拿不到，難以理解；也有人指出，國際影展獎項不代表必然獲得中國電影獎項青睞，金雞獎自有評審標準。隨著提名爭議升溫，各項大獎最終花落誰家，將成為11月頒獎典禮的關注焦點。