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粉絲告白「喜歡你老婆」 趙又廷妙回1句話甜翻 登上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
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趙又廷和高圓圓。（取材自微博）
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

趙又廷在烏鎮戲劇節被粉絲當面告白高圓圓，他幽默回應「我也喜歡」掀起熱搜；文章也回顧兩人12年婚姻與相知相惜的日常。

趙又廷近日在一場戲劇節活動上，被粉絲當面「告白」，不過粉絲「告白」的對象是他的妻子高圓圓。該名粉絲對著趙又廷大喊：「我喜歡你老婆！」他不僅沒吃醋，反而笑著秒回：「我也喜歡！」這段即興互動迅速登上熱搜，甜翻全網，網友直呼「全中國男人的情敵就是趙又廷自己」。

綜合媒體報導，趙又廷在烏鎮戲劇節活動現場，有粉絲當面對趙又廷喊話「我喜歡你老婆」，他幾乎零遲疑笑著接話「我也喜歡我老婆」。這一回應隨後衝上熱搜，話題「趙又廷我也喜歡我老婆」引發廣泛討論，網友多將其解讀為不假思索的自然反應，直呼好甜。

趙又廷與高圓圓因2011年拍攝陳凱歌電影「搜索」結緣，2014年在北京登記結婚，同年在台北舉辦婚禮，至今婚齡約12年，育有一女。趙又廷曾這樣定義兩人的關係：「既是夫妻，又是愛人，然後也是最好的朋友」。

趙又廷並提到雙方家庭觀、價值觀高度相似。他分享過兩個生活細節：堅持「一家人一起吃飯」，以及給沒回家的家人留一盞燈，而高圓圓聽後意外發現這也是自己的習慣。趙又廷說「遇到她太幸運，不用多說她都懂」，這份自然流露的偏愛，被形容正是他們婚姻最真實的模樣。

有網友說，這次偶遇裡，粉絲把喜歡說給趙又廷聽，趙又廷把喜歡說給高圓圓聽，沒有長篇告白，也沒有刻意安排，這種隨口回應比精心準備的浪漫更甜、更打動人。

精華 FAQ

  • 粉絲當面對趙又廷大喊「我喜歡你老婆」，焦點並非他本人，而是他的妻子高圓圓。這句突如其來的「告白」成為現場最受注目的互動。

  • 他沒有尷尬或吃醋，反而笑著秒回「我也喜歡」，展現自然又幽默的反應。這句話因為太直接、太真誠，迅速被網友形容甜翻全網。

  • 文中提到兩人因電影結緣，2014年結婚至今約12年，且在家庭觀與價值觀上很相似，連吃飯、留燈等生活習慣都一致，因此被視為默契十足。

高圓圓 趙又廷

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