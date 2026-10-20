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李小冉首認離婚 卻被曝「內幕」 怒罵行銷號：見不得人嗎

娛樂新聞組／綜合報導
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李小冉首度證實已於去年離婚。(取材自微博)
李小冉首度證實已於去年離婚。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

李小冉證實去年已與徐佳寧離婚，卻因前夫債務風波與網路傳言再掀討論，她多次發文反擊，強調雙方互不牽扯並要求停止造謠。

曾在夯劇「慶餘年」飾演「長公主」、近期參加「浪姐7」再度受到關注的大陸女星李小冉，近日首度親自證實與製片人徐佳寧已於去年離婚，並留言「去年已離，互不牽扯，互不打擾，祝各自安好」。不料，消息曝光後，因徐佳寧捲入約2111萬元人民幣債務執行風波，加上網路流傳各種離婚內幕，李小冉再度發文，怒斥部分行銷號為博取流量編造不實消息，甚至刪除她的澄清留言。

李小冉與徐佳寧因合作電視劇「來不及說我愛你」結緣，兩人於2014年6月登記結婚。婚後夫妻生活低調，近年鮮少公開互動，婚姻狀況屢次引發外界揣測。先前曾傳出兩人分居，並於2025年11月在北京辦理離婚手續，但李小冉當時未正面證實，直到19日才親自公布離婚消息。

外界關注的是，徐佳寧近期傳出新增2111萬餘元人民幣的執行標的，讓李小冉的婚姻狀況與財務問題再度被連結討論。據相關報導，李小冉早在2025年6月便退出徐佳寧關聯公司的股東行列並卸任董事。她此次發文也強調兩人早已分開，希望彼此不再牽扯。

然而，李小冉原本希望低調處理私事，卻因網路傳言再起而打破沉默。她表示，自己「一忍再忍不想占用公共資源」，但部分行銷號仍不斷炒作，甚至聲稱其工作室早在去年7月便曾闢謠婚變。李小冉親自到相關博主留言區澄清，卻發現留言遭到刪除，讓她忍無可忍。

20日凌晨，李小冉再次發文回擊，「刪除我評論對吧，你那麼見不得人嗎？真話就秒刪，我再發一次：一忍再忍不想占用公共資源，你們真是謊話張口就來！」她並要求相關帳號拿出所謂工作室闢謠的截圖，質疑對方為了流量不顧事實。

李小冉深夜發文隨即引發討論。從證實離婚到反擊網路傳言，她的婚姻與前夫債務風波仍受到關注，但她已明確表態，雙方去年便結束婚姻，對於不實訊息則不願再一味忍讓。

精華 FAQ

  • 她是在19日親自公開表示，自己與製片人徐佳寧去年就已離婚，並強調「互不牽扯、互不打擾，祝各自安好」，等於正式對外承認婚姻已結束。

  • 因為徐佳寧近期被傳新增約2111萬元人民幣的執行標的，讓兩人的婚姻與財務狀況被連結討論，網路上也因此出現各種離婚內幕與揣測。

  • 她指控部分行銷號為了流量編造不實消息，還刪除她的澄清留言，因此在20日凌晨再度發文痛批對方「謊話張口就來」，要求拿出證據。

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