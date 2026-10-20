先前言論被翻出…郭京飛心疼好友李小冉 早揭露她的無奈

郭京飛曾在綜藝中暴露好友李小冉的心境。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 李小冉公開證實去年已與製片人徐佳寧離婚，郭京飛先前在節目中提到她背後有很多無奈的言論也因此被重新解讀。

大陸知名女星李小冉正式發文證實，已於去年與製片人徐佳寧結束婚姻關係，消息一出迅速登頂熱搜。伴隨婚變消息的曝光，她的好友郭京飛先前在綜藝節目中的一段暖心感嘆也被網友重新翻出，眾人這才讀懂那句「她背後有很多無奈」背後的苦澀與清醒。

在節目「不想睡的星期五」的塔羅牌體驗環節中，李小冉曾抽到一張象徵「斷腕」的卡牌。當時她眼眶瞬間泛紅，隨即以「壯士斷腕」形容自己過往面對人生重大抉擇時的果敢，並哽咽表示：「很多事情只有我身邊的人才知道發生了什麼。」

同場的老友郭京飛看在眼裡，極具共情地表示：「小冉平時看上去對很多事情不太在乎，但實際上她背後有很多很多的這個無奈。」當時觀眾多以為這是對她過去坎坷情路的感慨，如今結合離婚事實回看，才明白這正是在暗示她處理婚姻危機時所經歷的掙扎與決絕。

事實上，這場婚姻的裂痕早在細節中顯露端倪。先前與郭京飛討論未來生活時，李小冉就曾坦然透露自己的心境：「管好錢包，管不好自己」、「幹嗎非要找個人？我自己挺好的」。這種不再依附婚姻、清醒掌控財務的態度，正是她走出婚姻陰霾、選擇拯救自我並重獲自由的基石。

官宣離婚訊息後，李小冉隨即被捕捉到與謝娜、王鷗等好閨密私下相聚放鬆。當年謝娜北漂困頓時曾受李小冉悉心照顧，如今換成閨密們化身堅強後盾，透過聚餐談心與日常陪伴，溫暖牽手陪她走過低谷、療癒情傷。