接棒張若昀無懼比較 俞灝明扮經典角色「秦明」 挑戰最破碎版本

俞灝明首度挑戰飾演秦明經典角色。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 俞灝明在《法醫秦明之龍番往事》中挑戰經典角色秦明，強調以內斂表演呈現角色的破碎感，並透過專業準備與成熟心態展現轉型決心。

從「一起來看流星雨」中溫潤如玉的端木磊，到「那年花開月正圓」裡陰險狠辣的杜明禮，再到熱播懸疑劇「法醫秦明之龍番往事」中深沉敏銳的法醫秦明，俞灝明近年來不斷透過角色跨度極大的作品刷新觀眾的既定認知。許多觀眾也敏銳地注意到，他在表演中一直嘗試讓自己從角色背後「隱形」，拋開過往偶像光環與個人標籤，讓人物能夠真切、立體地站在螢光幕前，展現強大的戲劇張力。

據揚子晚報報導，作為國民級懸疑IP的系列第五部作品，「法醫秦明之龍番往事」改編自知名小說「天譴者」，並將故事背景設定於1990年代北方一座充滿迷霧的石油小城龍番市。面對此前張若昀等多位演員所塑造的經典版本，首度挑戰飾演秦明的俞灝明毫不避諱被觀眾拿來對比。

他坦言，過往版本的秦明多半是站在局外以冷靜客觀的視角剖析破局，而這一版則是背負著母親當年懸案心魔的「局中人」。面對殘酷真相與法醫使命的雙重拉扯，角色始終處於極度矛盾與掙扎的狀態，也因此成為該系列迄今最複雜、最具破碎感的一版主角。

為了精準呈現秦明內心的豐富層次與極致痛感，俞灝明選擇了極其內斂且「往內走」的表演方式，將所有的壓抑、遲疑與隱痛都深深藏於眼神和微表情之中。在開拍之前，為了讓專業細節經得起考驗，他更深入學習握手術刀、找尋解剖點位、開顱與縫合等一系列複雜的專業流程，力求在準確完成手部動作的同時，還能完美兼顧台詞的語氣與節奏。在他看來，民警辦案需要邏輯推演，演員拿到劇本也同樣需要代入情境與角色對話，兩者在內在邏輯上其實相當通透。

走過事業與人生的低谷與沉澱，俞灝明表示自己如今更希望能穩扎穩打地走好每一步，職涯目標就是走向「劇拋臉」——演一個像一個，讓每一個接下的角色都能擁有獨一無二的生命力與特質。他笑言自己並不排斥接拍偶像劇，但現階段更渴望挑戰具有厚度、有充分展現空間的角色。感謝過往人生經歷所帶來的沉澱與感悟，如今的他以不重複自我、不急於證明的成熟姿態，期待用扎實的演技繼續遇見更多值得託付的「人生角色」。