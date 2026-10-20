奚夢瑤維密壓軸美翻 昔摔倒遭群嘲 產後胖15公斤自律逆襲

奚夢瑤時隔8年重返「維多利亞的秘密」舞台。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 奚夢瑤相隔8年重返維密舞台，以壓軸造型和巨型金色翅膀掀起外網熱議，也憑產後減重與長期訓練展現逆襲成果。

中國超模奚夢瑤與澳門 賭王何鴻燊四房之子何猷君結婚7年，時隔8年重返「維多利亞的秘密」舞台，這次不僅壓軸登場，更披上全場最大鎏金薄紗翅膀，翼展近3米，成為整場焦點。她的走秀片段在外網迅速引發討論，多國網友留言「THIS IS ART」，單篇貼文最高獲得12萬個讚、瀏覽量突破223萬，連Gigi Hadid也留言大讚，讓奚夢瑤相隔8年的維密回歸成功掀起話題。

奚夢瑤這次共換上兩套造型，首套以粉色繁花 紗裙搭配3D列印花冠，展現柔美氣質；第二套則穿上鎏金半透紗衣，外披全場最大金色薄紗翅膀，在燈光照射下隨著步伐流動。官方更特別為她保留8秒慢鏡頭，將巨大翅膀的氣勢完整呈現。

據設計師介紹，這對翅膀翼展近3米，規模堪比波音737，對模特兒的核心力量與走台能力都是考驗。在維密秀中，翅膀向來被視為模特兒地位的象徵，而奚夢瑤這次獲安排全場最大翅膀並壓軸登場，也被視為品牌給予她的高度禮遇。

這次回歸之所以格外受到關注，也與奚夢瑤8年前的經歷有關。2017年上海維密大秀，她曾在T台轉彎時不慎踩到裙紗滑倒，翅膀甚至壓住頭部，一度影響起身速度。當時她下台後忍不住崩潰落淚，相關畫面也在網路瘋傳，遭到大量網友嘲諷，成為她模特兒生涯難以忘記的一幕。

奚夢瑤這8年人生也有了巨大轉變。她結婚、生下兩個孩子，懷孕時體重一度增加至約70公斤，產後更面臨體重超標的問題。為了重返伸展台，她花了一年半時間健身、重新訓練台步，逐步找回模特兒狀態，期間還完成香港大學EMBA課程。

據悉，奚夢瑤產後一度比目標體重多出約15公斤，也曾面臨可能被替換、無法參加此次維密秀的壓力。她在恢復期間仍持續訓練，丈夫何猷君也不斷給予鼓勵，提醒她健康比走秀更重要。

奚夢瑤披上全場最大金色薄紗翅膀。（美聯社）