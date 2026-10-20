觀影說劇／「善男信女」入圍金馬9大獎 楊偉倫、鍾雪瑩挑戰帝后

「善男信女」楊偉倫(左)與鍾雪瑩角逐金馬帝后。（圖／光年映畫提供）

AI摘要 文章摘要整理： 香港黑色幽默片《善男信女》入圍金馬獎9項大獎，鍾雪瑩、楊偉倫分別挑戰帝后，並以一場外送餐點失誤帶出人性與生活困境。

香港 黑色幽默電影「善男信女」強勢入圍第63屆金馬獎九項大獎，包括最佳劇情片、最佳導演、男女主角、女配角、新導演及原著劇本等，成為本屆金馬獎最受矚目的港片黑馬。其中，前年以「看我今天怎麼說」拿下第61屆金馬獎影后的鍾雪瑩，今年再度角逐最佳女主角，三度入圍影后；實力派演員楊偉倫則首度入圍最佳男主角，兩人在戲裡從一碗點錯的餐點槓上，戲外卻雙雙獲得金馬帝后提名。

「善男信女」近期在香港上映後累積好評，更獲導演許鞍華 、金馬影后張艾嘉 及香港金像獎女配角梁雍婷等影人力挺。

電影由新銳導演楊兩全自編自導，將日常生活中看似微不足道的「一碗做錯的外送餐點」化為衝突導火線。茶餐廳老闆榮吉由楊偉倫飾演，打工妹若蕾則由鍾雪瑩演出，兩人因餐點出錯徹底槓上，從鬥嘴、互嗆一路升級成荒謬又失控的報復戰。

然而，隨著雙方衝突愈演愈烈，角色背後各自承受的生活困境與情感創傷也逐漸浮現，原本恨不得對方倒楣的兩個人，最後卻在命運捉弄下成為彼此唯一的救命稻草，在荒誕與黑色幽默之中，帶出小人物面對生活的無奈。

鍾雪瑩繼「看我今天怎麼說」拿下金馬影后後，今年再次入圍最佳女主角，她得知消息後表示：「非常開心電影入圍金馬九項大獎，開心若蕾這個角色被看見，透過新作品再獲金馬獎的入圍肯定，是對我們團隊最珍貴的鼓勵，電影11月20日在台灣上映，希望到時候能見到大家。」

楊偉倫則是首度入圍金馬最佳男主角，他坦言相當驚喜，「以前大家對我的印象，多半是一些插科打諢、比較搞笑的角色，所以這次能夠獲得提名，對我來說是很大的鼓勵。很榮幸入圍。」

同樣首次入圍金馬獎的彭秀慧，則憑片中演出角逐最佳女配角，她表示：「恭喜團隊，也恭喜我自己，非常開心能夠入圍最佳女配角！很開心能成為團隊的一員，更開心的是，這部電影很快就要在台灣跟各位觀眾見面了。」

首次執導劇情長片的楊兩全，一口氣入圍最佳新導演、最佳劇情片及最佳原著劇本，也獲得金馬評審肯定。他表示，看到入圍名單公布時「既驚喜又感動」，更透露自己曾在台灣學習戲劇一年，也曾參加金馬電影學院。

他說：「台灣一直滋養著我的創作，我也從大家身上學到了很多。這次終於能夠把自己的創作、自己的電影帶回來，呈現給大家。希望大家能夠走進戲院，看看我做出了什麼，也希望大家會喜歡這部電影。」

「善男信女」透過一場看似雞毛蒜皮的餐點糾紛，逐步擴大成難以收拾的連環衝突，在讓人又氣又笑的過程中，重新拋出「善惡」究竟如何定義的問題。隨著原本的死對頭逐漸成為彼此的依靠，也讓這場荒謬報復戰從喜劇一路走向人性考驗。