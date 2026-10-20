楊冪前夫爆新戀情 52歲劉愷威認愛小20歲辣模 球友變情人被抓包

劉愷威、楊冪離婚後感情各自精采。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 港媒爆料52歲劉愷威與小20歲模特黎紀君疑似熱戀，兩人被拍到牽手約會並同返住所，據稱因打匹克球認識，已秘密交往約2個月。

香港 男星劉愷威驚傳新戀情！據港媒報導，52歲劉愷威近日被拍到與32歲模特兒黎紀君牽手約會，兩人一起吃飯後，黎紀君更搭上劉愷威座駕一同返回住所，直到隔天才離開。港媒指兩人已秘密交往約兩個月，因共同打匹克球 結緣，從球友逐漸發展成戀人。

據港媒，劉愷威回應稱：「多謝大家關心，我們是打網球認識的，大家有共同愛好，所以很合得來，我們都是很簡單的人。」黎紀君也甜蜜回應：「因為打球認識對方，相處十分自然、在一起很開心，謝謝大家的祝福。」

劉愷威過去最受矚目的感情莫過於與中國女星楊冪 的婚姻，兩人2011年因合作電視劇「如意」傳出戀情，2014年步入婚姻，同年迎來女兒小糯米。婚後兩人長期分隔兩地工作，2018年底宣布離婚，並共同照顧女兒，感情生活也因此備受外界關注。

離婚後，劉愷威的感情動向始終受到媒體追蹤。2022年11月，他曾大方承認與演員李曉峰交往，透露兩人透過朋友介紹認識，形容彼此相處「舒服、開心」。直到今年6月，劉愷威父親劉丹出席活動時證實兒子與李曉峰已經分手，並透露劉愷威目前單身，還笑稱可以請媒體幫忙介紹對象。

如今港媒再爆劉愷威與黎紀君戀情，據報導，兩人日前被拍到外出約會，期間不只一起吃飯，還一路牽手，互動相當親密。聚餐結束後，黎紀君搭乘劉愷威的車離開，兩人一同返回住所，並被指整晚沒有再現身。不過目前雙方尚未公開證實戀情。

據港媒資料，黎紀君今年32歲，比1974年出生的劉愷威年輕20歲，目前外界對她的職業及背景所知有限。報導指出，兩人因打匹克球認識，原本是球友，之後逐漸互生情愫，秘密交往約兩個月。