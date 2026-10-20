我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

楊冪前夫爆新戀情 52歲劉愷威認愛小20歲辣模 球友變情人被抓包

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉愷威、楊冪離婚後感情各自精采。(取材自微博)
劉愷威、楊冪離婚後感情各自精采。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

港媒爆料52歲劉愷威與小20歲模特黎紀君疑似熱戀，兩人被拍到牽手約會並同返住所，據稱因打匹克球認識，已秘密交往約2個月。

香港男星劉愷威驚傳新戀情！據港媒報導，52歲劉愷威近日被拍到與32歲模特兒黎紀君牽手約會，兩人一起吃飯後，黎紀君更搭上劉愷威座駕一同返回住所，直到隔天才離開。港媒指兩人已秘密交往約兩個月，因共同打匹克球結緣，從球友逐漸發展成戀人。

據港媒，劉愷威回應稱：「多謝大家關心，我們是打網球認識的，大家有共同愛好，所以很合得來，我們都是很簡單的人。」黎紀君也甜蜜回應：「因為打球認識對方，相處十分自然、在一起很開心，謝謝大家的祝福。」

劉愷威過去最受矚目的感情莫過於與中國女星楊冪的婚姻，兩人2011年因合作電視劇「如意」傳出戀情，2014年步入婚姻，同年迎來女兒小糯米。婚後兩人長期分隔兩地工作，2018年底宣布離婚，並共同照顧女兒，感情生活也因此備受外界關注。

離婚後，劉愷威的感情動向始終受到媒體追蹤。2022年11月，他曾大方承認與演員李曉峰交往，透露兩人透過朋友介紹認識，形容彼此相處「舒服、開心」。直到今年6月，劉愷威父親劉丹出席活動時證實兒子與李曉峰已經分手，並透露劉愷威目前單身，還笑稱可以請媒體幫忙介紹對象。

如今港媒再爆劉愷威與黎紀君戀情，據報導，兩人日前被拍到外出約會，期間不只一起吃飯，還一路牽手，互動相當親密。聚餐結束後，黎紀君搭乘劉愷威的車離開，兩人一同返回住所，並被指整晚沒有再現身。不過目前雙方尚未公開證實戀情。

據港媒資料，黎紀君今年32歲，比1974年出生的劉愷威年輕20歲，目前外界對她的職業及背景所知有限。報導指出，兩人因打匹克球認識，原本是球友，之後逐漸互生情愫，秘密交往約兩個月。

精華 FAQ

  • 港媒指劉愷威的新對象是32歲模特兒黎紀君，兩人日前被拍到牽手吃飯、同車返家，互動親密，外界因此推測他們已低調交往一段時間。

  • 報導稱兩人原本是打匹克球的球友，透過共同運動逐漸熟識，之後從朋友關係慢慢升溫成戀人，目前被指已秘密交往約2個月。

  • 他曾與楊冪於2014年結婚並育有女兒小糯米，2018年底離婚後感情動向備受追蹤；2022年又認愛李曉峰，今年6月才傳出已分手。

楊冪 香港 匹克球

上一則

小賈斯汀名模前女友驟逝 享年34歲 女兒才9個月大

下一則

陳意涵產後餵奶陷天人交戰 看著兒子崩潰問：為什麼要吃我的奶

延伸閱讀

楊幂低調快閃香港2小時 原來是為了看「她」

楊幂低調快閃香港2小時 原來是為了看「她」
62歲吳啟華新戀情？香港等船被拍到 身旁長髮女子身分曝光

62歲吳啟華新戀情？香港等船被拍到 身旁長髮女子身分曝光
認愛陳奕迅女兒半年 港「網球一哥」黃澤林直播證實分手

認愛陳奕迅女兒半年 港「網球一哥」黃澤林直播證實分手
伊莉莎白赫莉戴「超大鑽戒」爆祕密訂婚比利雷希拉

伊莉莎白赫莉戴「超大鑽戒」爆祕密訂婚比利雷希拉

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份