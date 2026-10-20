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楊冪前夫劉愷威有新歡？ 被爆戀上小20歲香港模特 牽手、回香閨全被拍

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香港男星劉愷威疑似再傳新戀情。(取材自微博)
香港男星劉愷威疑似再傳新戀情。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

港媒爆料52歲劉愷威與小20歲模特黎紀君因匹克球結識並疑似交往2個月，牽手、共餐、返家畫面全被拍，戀情尚未獲本人證實。

現年52歲的香港男星劉愷威傳出新戀情。據港媒「東周刊」獨家直擊，他與32歲、有「第四代邦民女」之稱的香港模特兒黎紀君（Christy）疑似熱戀中。兩人據傳因打匹克球結緣，交往約兩個月，日前被拍到運動後十指緊扣逛街、共吃一碗麵，劉愷威還貼心替女方拿包、夾菜，互動相當親密，戀情因而曝光。

據報導，兩人日前在九龍灣一起打了約兩小時匹克球，結束後並未刻意避開旁人，而是牽著手現身街頭，隨後前往連鎖米線店用餐。用餐期間，兩人不時親暱互動，甚至頭靠頭分享一碗麵，劉愷威也展現體貼一面，主動替黎紀君背包、夾菜，氣氛宛如熱戀中的情侶。

餐後，黎紀君搭上劉愷威的座駕，兩人一同返回女方位於香港西半山的住處，報導並稱當晚兩人未再外出。從球場到餐廳，再到一同返家，兩人的相處模式自然親密，也讓這段新戀情備受關注。

除了街頭約會畫面，網友也發現，10月13日劉愷威生日當天，黎紀君曾在社群平台限時動態寫下英文「1013 will now always be a special date」，意為「1013如今永遠是個特別的日子」。由於當天正是劉愷威生日，這段發文如今也被外界聯想，猜測兩人當時已關係密切。

劉愷威2018年與大陸女星楊冪官宣離婚，2022年曾公開與女星李曉峰的戀情，不過今年其父劉丹曾透露，兒子已恢復單身。至於黎紀君，畢業於香港理工大學工商管理系，今年7月傳出結束一段長達6年的感情。兩人據稱因共同的匹克球興趣逐漸熟識，圈內球友也知悉兩人交往。

截至目前，劉愷威與黎紀君均未公開證實戀情。這段相差20歲的緋聞能否獲得當事人親自認愛，仍有待後續消息。

精華 FAQ

  • 報導指他的緋聞對象是32歲香港模特黎紀君，外號「第四代邦民女」。兩人被拍到運動後牽手、共餐並同車返家，互動相當親密。

  • 據稱兩人因打匹克球結緣，交往約2個月。日前在九龍灣一起運動後十指緊扣逛街、吃米線，劉愷威還替她拿包夾菜，之後同返女方住處。

  • 截至目前，劉愷威與黎紀君都沒有公開承認這段關係。雖然港媒拍到多個親密同框畫面，但是否真為戀情，仍有待當事人後續親自回應。

楊冪 香港 匹克球

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