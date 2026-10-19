梁朝偉、劉嘉玲同框加拿大天王 「神仙組合」被以為是AI
威肯來港開唱前與梁朝偉、劉嘉玲同桌聚餐，劉嘉玲公開合照後，威肯又以《夢中人》搭配側拍，讓這場跨界同框瞬間成為網路熱話。
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威肯來港開唱前與梁朝偉、劉嘉玲同桌聚餐，劉嘉玲公開合照後，威肯又以《夢中人》搭配側拍，讓這場跨界同框瞬間成為網路熱話。
加拿大天王威肯（The Weeknd）日前抵達香港，準備在啟德體育園舉行「After Hours Til Dawn」巡迴演唱會，沒想到正式登台前，竟低調與金馬影帝梁朝偉、劉嘉玲夫婦聚餐。劉嘉玲事後曬出三人同框照片，威肯更親自留下感謝字句，還在另一個官方帳號分享與梁朝偉聊天的畫面，背景音樂竟選了王菲經典歌曲「夢中人」，讓這場跨國巨星聚會瞬間成為影迷、樂迷熱議焦點。
劉嘉玲在社群平台分享多張晚餐照片，只見她與梁朝偉陪著威肯在維港夜景前合影，三人臉上都掛著笑容，氣氛相當輕鬆。威肯也特別在當晚的菜單卡上親筆寫下感謝文字：「Thank you for an incredible night, your friend the weeknd, to Tony & Carina」，向梁朝偉與劉嘉玲表達謝意。
不只如此，威肯還在自己的另一個官方帳號放上與梁朝偉交談的側拍照，並搭配王菲經典歌曲「夢中人」作為背景音樂。這首歌正是梁朝偉主演、王家衛執導的經典電影「重慶森林」中的重要歌曲，意外讓這場聚會多了一層電影彩蛋。
威肯過去便曾公開表達對王家衛電影的喜愛，也曾提到香港文化對自己的創作帶來影響。他過去曾推薦王菲1996年的專輯「浮躁」，而王家衛電影獨特的影像風格與香港流行文化，也一直是他感興趣的藝術元素。
因此，這次他與梁朝偉相聚，又特別選用「重慶森林」相關歌曲，讓不少影迷直呼「根本是王家衛宇宙夢幻聯動」，也有人認為這個選曲就像是向梁朝偉主演的經典作品致敬。照片曝光後迅速引發網友朝聖，「這組合太扯了」、「東西方巨星頂峰相會」、「夢幻聯動」、「狂到以為是AI」、「這可以變成傳奇畫面了吧」等留言接連湧入。
威肯日前抵達香港，主要是為了在啟德體育園舉行「After Hours Til Dawn」巡迴演唱會。正式登台前，他先低調與梁朝偉、劉嘉玲夫婦聚餐，意外成為焦點。 因為劉嘉玲公開三人晚餐合照後，威肯還在菜單上親寫感謝字句，並分享與梁朝偉聊天畫面，整組畫面兼具國際巨星感與戲劇性，讓網友直呼像AI生成。 《夢中人》是《重慶森林》的重要歌曲，威肯用它搭配梁朝偉側拍照，等於向王家衛電影與香港文化致意，也呼應他過去對王家衛作品與王菲音樂的喜愛。
精華 FAQ
威肯日前抵達香港，主要是為了在啟德體育園舉行「After Hours Til Dawn」巡迴演唱會。正式登台前，他先低調與梁朝偉、劉嘉玲夫婦聚餐，意外成為焦點。
因為劉嘉玲公開三人晚餐合照後，威肯還在菜單上親寫感謝字句，並分享與梁朝偉聊天畫面，整組畫面兼具國際巨星感與戲劇性，讓網友直呼像AI生成。
《夢中人》是《重慶森林》的重要歌曲，威肯用它搭配梁朝偉側拍照，等於向王家衛電影與香港文化致意，也呼應他過去對王家衛作品與王菲音樂的喜愛。
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