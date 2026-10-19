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張凌赫拍短劇首次挑戰演反派 眼神戲預告片掀全網熱議

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫在央視自製短劇「峨眉」中，首次挑戰反派，飾演謝沖，他的眼神戲獲得不少好評。...
張凌赫在央視自製短劇「峨眉」中，首次挑戰反派，飾演謝沖，他的眼神戲獲得不少好評。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

張凌赫以特別出演身分加入央視短劇《峨眉》，首度挑戰反派謝沖，憑白衣造型與眼神戲掀起熱議，預告播出後熱度迅速攀升。

中國人氣男星張凌赫近日以「特別出演」身分加盟中央廣播電視總台原創自製短劇「峨眉」，首次挑戰反派，飾演外表仙風道骨、內心腹黑深沉的「白切黑」 角色謝沖。這個角色不靠黑衣濃妝來區分善惡，全靠眼神和微表情完成切換，在白衣造型下演出陰鷙城府，與張凌赫以往的形象形成強烈反差，預告一出便引發全網熱議，甚至因造型過於精緻，一度被AI平台誤判為生成內容。

張凌赫在央視總台短劇「峨眉」中首次挑戰反派，該角色為「天下第一邪神」，人設是「仙氣皮囊、反派內核」，不靠黑化妝容，全程以清冷疏離感演繹「面善心黑」的暗流。在首發預告中，張凌赫壓軸登場，僅憑幾秒無台詞的眼神戲，就讓單人片段熱度斷層領先。

觀眾評價他「柔是保護色，城府才是本色」，認為他此番跳出過往正派舒適區，展現了他駕馭複雜角色的潛力。

張凌赫在央視自製短劇「峨眉」中，首次挑戰反派，飾演外表仙風道骨、內心腹黑深沉的謝...
張凌赫在央視自製短劇「峨眉」中，首次挑戰反派，飾演外表仙風道骨、內心腹黑深沉的謝沖。（取材自微博）

張凌赫此前在採訪中就多次表示想挑戰「特別純粹的反派」，探索這類角色的心理邏輯。7月剛說完想演反派，8月便以謝沖一角進組「峨眉」，被網友調侃「粉絲許願池都趕不上他兌現的速度」。該劇預計今年Q4登陸CCTV8首播。 

此前，張凌赫在「蒼蘭訣」中飾演的長珩，同樣一身仙氣、清冷出塵，但骨子裡藏著藏不住的善意與溫柔；在「寧安如夢」中飾演謝危，有城府與控制欲，但溫和與危險並存。此次在「峨眉」中的謝沖， 與張凌赫過往的人設反差大，不少網友期待他的演出。 

有網友留言：「他的眼神戲很好，哪怕演反派也是一個眼神就夠，那種靠嘶吼瞪眼的完全不能看」、「神顏，臉在江山在」、「張凌赫的眼神戲真好」，也有人調侃「還是粉底液」。

張凌赫在央視自製短劇「峨眉」中，首次挑戰反派，飾演外表仙風道骨、內心腹黑深沉的謝...
張凌赫在央視自製短劇「峨眉」中，首次挑戰反派，飾演外表仙風道骨、內心腹黑深沉的謝沖。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他在央視總台原創短劇《峨眉》中飾演謝沖，屬於外表仙風道骨、內心腹黑深沉的「白切黑」反派，也是他首次正式挑戰這類角色。

  • 因為角色不靠黑衣、濃妝或誇張動作區分善惡，而是靠眼神與微表情切換，張凌赫又以清冷白衣造型呈現反差，讓預告一出就衝上討論熱點。

  • 不少觀眾認為他的眼神戲很有說服力，能撐起反派的陰鷙感，也有人看好他跳出過往正派舒適區的表現，甚至調侃造型精緻到像AI生成。

張凌赫

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