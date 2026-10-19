我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

高清鏡頭下皺紋藏不住 Angelababy：委屈到想哭

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Angelababy高EQ回應被高度檢視容貌。（取材自微博）
Angelababy高EQ回應被高度檢視容貌。（取材自微博）

37歲中國女星Angelababy(楊穎)近日因活動生圖流出，引發外界對她臉部細微紋路的討論，甚至出現「顯老」等評論。面對高清鏡頭下被放大的眼紋、法令紋，她在直播中坦言：「現在鏡頭真的很高清，而且大家要求真的很高，就是說你有眼紋、有法令紋，你顯老，我覺得好難想哭……但是沒有關係。」真實流露面對外貌評論的委屈，也引發網友對女明星「容貌焦慮」的討論。

近期Angelababy活動照片在網路曝光，因高清鏡頭將臉部細節完整呈現，部分網友放大檢視她的眼紋與法令紋，「顯老」話題隨之發酵。對此，她在直播時談及藝人面對鏡頭的壓力，直言現在的拍攝設備非常高清，外界對藝人的狀態要求也愈來愈高。

部分網友認為，衰老本就是自然過程，女藝人長期被外界以「少女感」、「凍齡」等標準審視，反而形成另一種無形壓力，Angelababy能直接說出「想哭」，反而讓人看到明星光鮮外表背後也有面對外貌評價時的脆弱。

也有另一派聲音認為，藝人外貌確實是工作形象的一部分，但不需要將一次活動照片或幾條負面評論過度放大。

Angelababy

上一則

伊莉莎白赫莉戴「超大鑽戒」爆祕密訂婚比利雷希拉

下一則

梁朝偉、劉嘉玲同框加拿大天王 「神仙組合」被以為是AI

延伸閱讀

「誰和你是母女」張婧儀嗆粉絲 人間水蜜桃濾鏡碎一地

「誰和你是母女」張婧儀嗆粉絲 人間水蜜桃濾鏡碎一地
整理包／我獨自升級？這些年變了模樣的明星是否都有修修臉

整理包／我獨自升級？這些年變了模樣的明星是否都有修修臉
徐藝洋親揭「孩子是我自己生的」剖腹產疤痕藏比基尼內

徐藝洋親揭「孩子是我自己生的」剖腹產疤痕藏比基尼內
孫儷自拍照被虧撞臉14歲兒子 無奈自嘲：我去哪裡了？

孫儷自拍照被虧撞臉14歲兒子 無奈自嘲：我去哪裡了？

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50
初代「蜘蛛人」主演陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與前妻珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）。（美聯社）

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

2026-10-12 16:32

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境