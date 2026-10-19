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秦嵐北京出席活動生圖顯老 網：這鞋我奶奶也有一雙

娛樂新聞組／綜合報導
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秦嵐出席品牌活動，網友吐槽乍看像閆妮。（取材自微博）
秦嵐出席品牌活動，網友吐槽乍看像閆妮。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

秦嵐在北京出席品牌活動，因休閒造型與未修圖狀態引發熱議，部分網友批評她顯老，也有人認為47歲自然真實、親切大方。

中國女星秦嵐近日現身北京參加品牌活動，她身穿毛領黑色皮衣、搭配小喇叭牛仔褲及平底帆布鞋，頭髮紮成低馬尾，休閒造型引發網友討論。現場未修圖照片曝光後，毒舌網友批評秦嵐眼周、頸部細紋明顯，「乍一看差點往閆妮那掛聯想」，還吐槽「這鞋我奶奶也有一雙」；但也有人認為47歲的秦嵐狀態自然、親切大方，「看著特別舒服」。

從「延禧攻略」中的富察皇后，到「閃耀的她」的職場菁英，優雅端莊的秦嵐一直是許多人心中的「氣質女神」，活動當天她以休閒風格亮相，面對路過民眾及粉絲的招呼，也笑著揮手回應，在台上相當活潑，與過去給人的印象略有不同。有網友認為秦嵐展現出自然隨性的一面，也有人覺得這樣的表現更顯真實。

對於外貌變化，有評論認為，秦嵐已年近半百，眼周及頸部出現細紋並不意外，「47歲有皺紋太正常了，非要拿20歲的標準卡，那不是跟自己過不去嗎？」至於穿搭風格，有網友直言，每個人都有不同喜好，舒適與否也不必完全受年齡限制。

秦嵐出道多年，持續參與戲劇及綜藝節目，近期更勤跑線下活動，持續為新劇宣傳。粉絲力挺，認為還能在台上蹦躂，說明狀態不差，不論她單身也好，結婚也罷，「日子是自己過的，外人看看熱鬧就得了」。

秦嵐出席品牌活動，打扮休閒。（取材自微博）
秦嵐出席品牌活動，打扮休閒。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她以毛領黑色皮衣搭配小喇叭牛仔褲與平底帆布鞋亮相，並將頭髮紮成低馬尾，整體風格偏休閒隨性，與過往的優雅形象略有不同。

  • 部分毒舌網友認為她眼周與頸部細紋較明顯，甚至拿外貌做聯想，還吐槽鞋款太普通；但也有人覺得這樣的狀態很自然，反而更舒服。

  • 一派認為47歲出現細紋很正常，不必以年輕標準苛求；另一派則欣賞她在台上活潑回應、自然親切，覺得她展現了真實又大方的一面。

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