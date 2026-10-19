華仔罕見與妻同框 網友在超市拍到 誤認朱麗蒨是他女兒

65歲的天王劉德華是凍齡男神。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 劉德華與朱麗蒨近日在香港飯店低調同框，因氣色與外型狀態極佳引發熱議，甚至有人誤認朱麗蒨是其女兒；同時他也正投入新片拍攝與巡演行程。

65歲的天王劉德華 （華仔）是凍齡男神，跟愛妻朱麗蒨生活極其低調，不久前有網友在超市偶遇朱麗蒨，讚嘆表示打扮雖然相當休閒，但有著一頭濃密烏黑長髮，根本看不出已經60歲。近日又有網友在香港 飯店巧遇夫婦，開心發文分享，直呼兩人氣色絕佳，甚至還有人把朱麗倩誤認成劉德華的女兒。

華仔與朱麗蒨於1987年相識、交往，2009年朱麗蒨父親過世時，雙方正式宣布早於2008年在美國登記結婚。彼此攜手生活將近40年，育有14歲的女兒劉向蕙，一舉一動都是外界關注焦點，但兩人鮮少同框，且朱麗蒨在螢光幕前更像是消失一般，過著深居簡出的人生。

網友近日在香港半島遇見小兩口跟友人聚會，朱麗蒨身米白色褲裝，劉德華則是成套的灰色運動造型，興奮發文表示「雖然戴著口罩，依然擋不住巨星的光芒」，有趣的是該名網友是先發現朱麗蒨，顯見朱麗蒨外型與過往沒有太大差異，立即登上微博 熱搜，還有人把朱麗倩誤認成劉德華的女兒。 劉德華(中)跟愛妻朱麗蒨(右)以及友人聚會被網友巧遇。（取材自微博）

而華仔近日開始拍攝香港賀歲片，「About Life」巡演則於12月18日在香港紅館起跑，將陪伴粉絲共度耶誕節、跨年，接著陸續移師上海、南京等地開唱。