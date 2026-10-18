「奚妃回宮」奚夢瑤時隔8年重返維密內衣秀：期待女兒說漂亮

2026年維多利亞的秘密時尚大秀，奚夢瑤在後台打扮。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 2026年維密大秀在洛杉磯舉行，劉雯、奚夢瑤、賀聰3位中國模特兒登台，其中奚夢瑤時隔8年回歸，並期待女兒稱讚她漂亮。

2026年維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）內衣大秀10月18日在洛杉磯 舉行，中國模特兒劉雯、奚夢瑤、賀聰登上伸展台。其中，結婚生子的奚夢瑤時隔8年重返維密舞台，她直言：「很期待我女兒看到影片的時候說媽媽很漂亮，那一刻我會覺得很滿足。」

此次維密大秀中，3位中國模特兒各有亮點。井柏然的女友劉雯第10次登上維密舞台，持續刷新亞洲模特兒相關紀錄；奚夢瑤睽違8年重返伸展台；賀聰則作為新生代代表，展現1995年後出生的中國模特兒風采。

有網友以「奚妃回宮」形容奚夢瑤再度登場，藉此表達對這次回歸的關注。被問到再次回到維密秀場的心情，奚夢瑤表示很開心，形容這次回歸對自己而言是一次「come back」，重新站上熟悉的舞台，別具意義。

奚夢瑤自2013年開始參與維密大秀，2017年在上海的維密大秀，她穿著帶有長裙擺的造型走秀時，疑似高跟鞋勾到裙擺，在伸展台上跌倒。但她隨後迅速起身、整理造型並完成走秀，也展現了臨場應變能力。「Vogue」當時報導指出，她跌倒後仍保持鎮定，現場觀眾也為她鼓掌。

奚夢瑤當時坦言，這是職業生涯中最難熬的時刻之一。她後來接受新浪時尚訪問時表示，摔倒事件沒有動搖她對事業的決心；對於網路上的批評，她會聽取有道理的意見並改正，但不會理會惡意或不實的言論。

2026年維多利亞的秘密時尚大秀，奚夢瑤在後台打扮。（歐新社）

劉雯走秀。（美聯社）