我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬人有份

「不少病例未通報」紐約州麻疹累計126例 地方官員憂低估疫情

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

趙又廷在烏鎮戲劇節被粉絲當面喊喜歡高圓圓，他立即笑回「我也喜歡」，自然反應引發熱搜，也再度展現夫妻間甜蜜默契。

趙又廷近日在一場戲劇節活動上，被粉絲當面「告白」，不過粉絲「告白」的對象是他的妻子高圓圓。該名粉絲對著趙又廷大喊：「我喜歡你老婆！」他不僅沒吃醋，反而笑著秒回：「我也喜歡！」這段即興互動迅速登上熱搜，甜翻全網，網友直呼「全中國男人的情敵就是趙又廷自己」。

據網易報導，10月18日，趙又廷在烏鎮戲劇節活動現場，有粉絲當面對趙又廷喊話「我喜歡你老婆」，他幾乎零遲疑笑著接話「我也喜歡我老婆」。這一回應隨後衝上熱搜，話題「趙又廷我也喜歡我老婆」引發廣泛討論，網友多將其解讀為不假思索的自然反應，直呼好甜。

趙又廷與高圓圓因2011年拍攝陳凱歌電影「搜索」結緣，2014年在北京登記結婚，同年在台北舉辦婚禮，至今婚齡約12年，育有一女。趙又廷曾這樣定義兩人的關係：「既是夫妻，又是愛人，然後也是最好的朋友」。

在活動現場被粉絲當面喊「我喜歡你老婆」的趙又廷，一句話回應甜翻全網。（取材自微博...
在活動現場被粉絲當面喊「我喜歡你老婆」的趙又廷，一句話回應甜翻全網。（取材自微博）

趙又廷並提到雙方家庭觀、價值觀高度相似。他分享過兩個生活細節：堅持「一家人一起吃飯」，以及給沒回家的家人留一盞燈，而高圓圓聽後意外發現這也是自己的習慣。趙又廷說「遇到她太幸運，不用多說她都懂」，這份自然流露的偏愛，被形容正是他們婚姻最真實的模樣。

有網友說，這次偶遇裡，粉絲把喜歡說給趙又廷聽，趙又廷把喜歡說給高圓圓聽，沒有長篇告白，也沒有刻意安排，這種隨口回應比精心準備的浪漫更甜、更打動人。

精華 FAQ

  • 在烏鎮戲劇節活動現場，有粉絲當面對趙又廷喊「我喜歡你老婆」，意外把焦點放在他的妻子高圓圓身上，現場互動也因此被網友關注。

  • 他沒有吃醋或尷尬，反而笑著幾乎零遲疑回了一句「我也喜歡」，自然又幽默的反應讓相關話題迅速衝上熱搜。

  • 文章提到兩人自2011年因拍攝《搜索》結緣，2014年結婚，育有1女，並以相似的家庭觀與價值觀維持感情，趙又廷也稱彼此是夫妻、愛人與最好的朋友。

高圓圓 趙又廷

上一則

4婚2娃的韓安冉 「被官宣」戀南韓小鮮肉 本人回應了

下一則

陸劇女神半露香肩摸唇…他俩CP感渾然天成：嘴都親腫了

延伸閱讀

「誰和你是母女」張婧儀嗆粉絲 人間水蜜桃濾鏡碎一地

「誰和你是母女」張婧儀嗆粉絲 人間水蜜桃濾鏡碎一地
江蘇老宅婚禮新人對視紅了眼眶 影片暴紅 網：見證一眼萬年

江蘇老宅婚禮新人對視紅了眼眶 影片暴紅 網：見證一眼萬年
張鈞甯凍卵「畢竟我不年輕」戀導演男友3年下一步曝光

張鈞甯凍卵「畢竟我不年輕」戀導演男友3年下一步曝光
高圓圓「飛天獎」曝江湖地位？坐在宋佳後排 紛絲抱不平

高圓圓「飛天獎」曝江湖地位？坐在宋佳後排 紛絲抱不平

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50
初代「蜘蛛人」主演陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與前妻珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）。（美聯社）

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

2026-10-12 16:32

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境
郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解