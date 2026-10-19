粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 趙又廷在烏鎮戲劇節被粉絲當面喊喜歡高圓圓，他立即笑回「我也喜歡」，自然反應引發熱搜，也再度展現夫妻間甜蜜默契。

趙又廷 近日在一場戲劇節活動上，被粉絲當面「告白」，不過粉絲「告白」的對象是他的妻子高圓圓 。該名粉絲對著趙又廷大喊：「我喜歡你老婆！」他不僅沒吃醋，反而笑著秒回：「我也喜歡！」這段即興互動迅速登上熱搜，甜翻全網，網友直呼「全中國男人的情敵就是趙又廷自己」。

據網易報導，10月18日，趙又廷在烏鎮戲劇節活動現場，有粉絲當面對趙又廷喊話「我喜歡你老婆」，他幾乎零遲疑笑著接話「我也喜歡我老婆」。這一回應隨後衝上熱搜，話題「趙又廷我也喜歡我老婆」引發廣泛討論，網友多將其解讀為不假思索的自然反應，直呼好甜。

趙又廷與高圓圓因2011年拍攝陳凱歌電影「搜索」結緣，2014年在北京登記結婚，同年在台北舉辦婚禮，至今婚齡約12年，育有一女。趙又廷曾這樣定義兩人的關係：「既是夫妻，又是愛人，然後也是最好的朋友」。

在活動現場被粉絲當面喊「我喜歡你老婆」的趙又廷，一句話回應甜翻全網。（取材自微博）

趙又廷並提到雙方家庭觀、價值觀高度相似。他分享過兩個生活細節：堅持「一家人一起吃飯」，以及給沒回家的家人留一盞燈，而高圓圓聽後意外發現這也是自己的習慣。趙又廷說「遇到她太幸運，不用多說她都懂」，這份自然流露的偏愛，被形容正是他們婚姻最真實的模樣。

有網友說，這次偶遇裡，粉絲把喜歡說給趙又廷聽，趙又廷把喜歡說給高圓圓聽，沒有長篇告白，也沒有刻意安排，這種隨口回應比精心準備的浪漫更甜、更打動人。