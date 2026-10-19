4婚2娃的韓安冉 「被官宣」戀南韓小鮮肉 本人回應了

韓丹冉和全宥鈞一起看脫口秀。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 韓安冉與南韓演員全宥鈞同台後，男方在網路認愛、女方直播否認，雙方對關係說法不一，並引發外界對她情史的再度討論。

韓安冉和南韓 演員全宥鈞近日才剛口徑一致說兩人是普通朋友關係，結果沒過多久，全宥鈞就在評論區回覆網友時，直接承認戀情，搶先一步官宣。而女方則在直播中明確否認，稱兩人性格差異大，「不適合談戀愛」。儘管雙方說法分歧，戀情陷入羅生門，全宥鈞的告白仍把「韓安冉又又又又分手了」又推上了熱搜，讓網友們又重溫她的多段情史，感嘆：「我認識的男人還沒韓安冉談過的男友多」。

據網易、搜狐娛樂報導，近日，韓安冉和南韓演員全宥鈞一起現身脫口秀現場，主持人當面問兩人是什麼關係，韓安冉的反應很乾脆，反覆說就是純朋友、普通朋友。全宥鈞則曖昧表示「「看情況吧」、「戀人也是從朋友開始的」，面對主持人說要給他介紹別人，他當場拒絕。

韓丹冉與全宥鈞。（取材自微博）

結果演出結束沒多久，全宥鈞自己到社交平台評論區，回網友的時候直接把戀情認了，還點讚了誇他帥、誇韓安冉眼光好的評論。

而就在全宥鈞官宣沒多久之後，韓安冉在直播中否認了與全宥鈞的戀情。她表示，全宥鈞「路人緣很好」，但兩人性格差異大，她快熱而對方慢熱，「不適合談戀愛」，僅適合做吃喝玩樂的朋友。

韓安冉還說，去年就有人撮合她和全宥鈞，但兩人始終不來電。她並強調與宋浩然未復合，只共同撫養孩子。

兩人的操作頓時讓網友看傻了眼，有網友留言：「韓安冉的感情動態又更新了，這次的速度和走向都有點讓人跟不上」、「我認識的男人還沒韓安冉談過的男友多」、「一個說純朋友，一個說在戀愛，中間隔著的不是時差，是口徑。」

韓安冉的情史也再被扒出來成為熱議話題，「韓安冉又又又又分手了」又被推上了熱搜。據報導，韓安冉有4次領證紀錄，涉及3名丈夫，共離婚3次，但實際上男方前後有7任，並分別與第1任丈夫邱斯鈿、第3任宋浩然各生了一個女兒。若與全宥鈞的戀情屬實，則是第8任。

據報導，全宥鈞是南韓男演員，網傳為88年出生，家族從事皮膚科行業。他曾在南韓FNC娛樂擔任練習生，後與安孝燮等人組成演員組合開展活動，個子高，韓系長相，有人把他跟韓安冉歷任男友擺在一起比，說這是顏值最高的一任。