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梁朝偉、劉嘉玲同框葛萊美大咖 曬「神仙合照」網驚呼：以為是AI合成

記者陳穎／即時報導
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劉嘉玲(左起)、梁朝偉、威肯在香港聚餐。（取材自carinalau1208 IG...
劉嘉玲(左起)、梁朝偉、威肯在香港聚餐。（取材自carinalau1208 IG）

AI摘要

文章摘要整理：

威肯來港演出前與梁朝偉、劉嘉玲聚餐合影，還親筆致謝並以〈夢中人〉配片段，讓這場跨國巨星同框成為影迷熱議焦點。

加拿大天王威肯（The Weeknd）日前抵達香港，準備在啟德體育園舉行「After Hours Til Dawn」巡迴演唱會，沒想到正式登台前，竟低調與金馬影帝梁朝偉劉嘉玲夫婦聚餐。劉嘉玲事後曬出三人同框照片，威肯更親自留下感謝字句，還在另一個官方帳號分享與梁朝偉聊天的畫面，背景音樂竟選了王菲經典歌曲「夢中人」，讓這場跨國巨星聚會瞬間成為影迷、樂迷熱議焦點。

劉嘉玲在社群平台分享多張晚餐照片，只見她與梁朝偉陪著威肯在維港夜景前合影，三人臉上都掛著笑容，氣氛相當輕鬆。威肯也特別在當晚的菜單卡上親筆寫下感謝文字：「Thank you for an incredible night, your friend the weeknd, to Tony & Carina」，向梁朝偉與劉嘉玲表達謝意。

不只如此，威肯還在自己的另一個官方帳號放上與梁朝偉交談的側拍照，並搭配王菲經典歌曲「夢中人」作為背景音樂。這首歌正是梁朝偉主演、王家衛執導的經典電影「重慶森林」中的重要歌曲，意外讓這場聚會多了一層電影彩蛋。

威肯過去便曾公開表達對王家衛電影的喜愛，也曾提到香港文化對自己的創作帶來影響。他過去曾推薦王菲1996年的專輯「浮躁」，而王家衛電影獨特的影像風格與香港流行文化，也一直是他感興趣的藝術元素。

因此，這次他與梁朝偉相聚，又特別選用「重慶森林」相關歌曲，讓不少影迷直呼「根本是王家衛宇宙夢幻聯動」，也有人認為這個選曲就像是向梁朝偉主演的經典作品致敬。照片曝光後迅速引發網友朝聖，「這組合太扯了」、「東西方巨星頂峰相會」、「夢幻聯動」、「狂到以為是AI」、「這可以變成傳奇畫面了吧」等留言接連湧入。

劉嘉玲和威肯合照。（取材自carinalau1208 IG）
劉嘉玲和威肯合照。（取材自carinalau1208 IG）

梁朝偉意外和威肯友好交情。（取材自carinalau1208 IG）
梁朝偉意外和威肯友好交情。（取材自carinalau1208 IG）

精華 FAQ

  • 威肯抵港後，低調與梁朝偉、劉嘉玲夫婦聚餐，劉嘉玲事後也在社群平台分享三人合照，讓這場跨國巨星相聚迅速成為話題。

  • 他在當晚的菜單卡上親筆寫下感謝字句，內容為「Thank you for an incredible night, your friend the weeknd, to Tony & Carina」，以手寫方式致意。

  • 因為威肯不只與梁朝偉同框，還特別搭配王菲〈夢中人〉作背景音樂，連結《重慶森林》與王家衛宇宙，讓網友覺得畫面夢幻到像AI生成。

梁朝偉 劉嘉玲 葛萊美

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