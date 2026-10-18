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陳奕迅官宣開唱 封存手機、禁跟唱、歡呼 網酸：要觀眾幹嘛？

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陳奕迅將連開26場演唱會，觀眾須封存手機，現場不得交談、歡呼、拍手、跟唱。(取材...
陳奕迅將連開26場演唱會，觀眾須封存手機，現場不得交談、歡呼、拍手、跟唱。(取材自每日經濟新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

陳奕迅宣布在香港舉辦26場公開重錄演出，重唱舊作並分享創作故事，但嚴格限制手機、拍攝與互動，引發網友熱議。

金曲歌王陳奕迅宣布將於今年12月至明年2月期間，在香港演藝學院歌劇院舉辦一連26場的「Recording Sessions with Mr. Eason Chan」特別演出。這次活動並非傳統巡迴演唱會，而是一場前所未見的大型「現場公開唱片重錄計畫」，將以現場公開錄音的形式，每晚重新演唱昔日錄製過的不同專輯，26場演唱曲目皆不重複，並邀請歌迷現場共同聆聽見證。

南方都市報報導，除了現場演唱，陳奕迅也會與歌迷分享當年創作點滴與歌曲背後的故事，每場演出全長約100分鐘，分為上下半場，中場有15分鐘休息。

為了確保正式錄音的極致品質，主辦單位祭出極為嚴格的入場規範：現場嚴禁攝錄影與直播，入場時觀眾須將手機關機並裝入「專用封存裝置」。此外，錄音期間觀眾禁止交談、歡呼、拍手或跟唱，僅能在陳奕迅或工作人員示意時才能鼓掌互動，堪稱是一場考驗歌迷自律的「沉浸式錄音體驗」。

對於這項創舉，陳奕迅在社群發文坦言：「我喜歡和大家分享音樂，但一次過和這麼多人用這個方式，就真的是第一次……應該也只有這一次。」

據了解，本次演出票價分為1280元（港幣，下同，約163美元）及980元，將採取實名抽籤制。消息一出立刻引發網友兩極討論，有人稱讚「形式超特別」；也有網友調侃「不能跟唱歡呼，要觀眾幹嘛？」業界則分析，重錄舊作涉及龐大的詞曲版權授權與利益分配，將是本次計畫的最大挑戰。

精華 FAQ

  • 他將於今年12月至明年2月，在香港演藝學院歌劇院舉辦26場「Recording Sessions with Mr. Eason Chan」特別演出，形式不是傳統巡迴，而是現場公開錄音重錄計畫。

  • 每晚會重新演唱昔日錄製過的不同專輯，26場曲目不重複，並會分享歌曲創作點滴與背後故事。每場約100分鐘，上下半場之間有15分鐘休息。

  • 現場禁止攝錄影與直播，入場手機要關機並放入專用封存裝置，錄音期間也不能交談、歡呼、拍手或跟唱，只能在示意時互動。網友質疑少了參與感，業界則認為版權授權與利益分配是挑戰。

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