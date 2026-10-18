劉詩詩面相變了？褪去古裝濾鏡 「更適合演反派」

褪去古裝濾鏡的劉詩詩，演技獲得不少網友肯定。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 劉詩詩在懸疑新劇《醉夢》中以素顏糙感與俐落短髮轉型，憑細膩表演和原聲台詞獲讚脫胎換骨，但也引發外界對她面相變化與戲路轉向的討論。

提到大陸女星劉詩詩 ，網友腦海中浮現的往往是「步步驚心」裡柔情似水的若曦，或是「一念關山」中身姿矯健、優雅清冷的古裝女俠。然而，在懸疑新劇「醉夢」中，劉詩詩以「素顏糙感」造型與俐落短髮示人，徹底褪去多年來的古裝濾鏡；爆發力十足的原聲台詞與層次感豐富的表演，更一舉獲得「脫胎換骨」高度評價。另有網友則稱她「面相變了」，更適合演反派。

「醉夢」中，劉詩詩飾演北漂多年後失意返鄉的調查記者「沈樂水」。這個角色外表看似清冷柔和，內心卻對底線有著近乎固執的堅守。劇中她被捲入16年前的舊案與連環命案，既有在東北掄大錘砸車、與鄰居鬥嘴的煙火氣生活戲，更有極具張力的情緒爆發場面。

本次轉型最讓觀眾驚艷的，莫過於劉詩詩對細節與台詞的掌控力。她精準演繹出沈樂水在16年前後的眼神轉變。從年少時的清澈執著，到經歷滄桑後的沉穩與疲態，僅憑眼神變化便道盡了角色多年來的風霜。

在一場躲在門後的無台詞表演中，她將惶恐、不安、強自鎮定到極度害怕的心理層次遞進發揮得淋漓盡致，被不少劇迷盛讚為「教科書級別的微表情處理」。此外，其低沉自然的原聲台詞節奏把控到位，更大幅提升了角色的說服力。

儘管過去大眾對劉詩詩的演技偶有「眼神無神」的討論，但這次在懸疑題材中的表現，確實展現出有別於以往古裝形象的嘗試。從大眾熟悉的古裝類型跨足懸疑劇，這部作品也為她的演藝路線開闢了更多可能性。

不過在劉詩詩新劇「醉夢」相關話題的評論區則是吵成了一鍋粥。有網友肯定，也有不少網友說，當年人人誇的古裝溫潤白月光，如今面相都變了，她臉上以前那種軟乎乎的溫潤感沒了，眉眼線條比以前銳了好多，連標誌性的臥蠶都淡得快看不見，整個人的氣質從「良善女主臉」變成了「帶感反派臉」，反倒更適合演反派。

另一邊的網友則覺得沒必要太苛刻，人到了一定年紀，膠原蛋白慢慢流失，臥蠶變淺本來就是很自然的事兒，她整體皮膚狀態已經保持得很好了，放在同齡人裡相當能打。

劉詩詩新劇「醉夢」中的造型，被不少網友說面相變了，變成了「帶感反派臉」。（取材自微博）

劉詩詩以往的面容散發軟乎乎的溫潤感。（取材自微博）