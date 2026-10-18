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阿嬌愛犬用限量LV包、住豪宅搭頭等艙 網酸：人不如狗

娛樂新聞組／綜合報導
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鍾欣潼將愛犬Kuma放入LV與村上隆聯名限量寵物袋，該包官方售價2萬7900港元...
鍾欣潼將愛犬Kuma放入LV與村上隆聯名限量寵物袋，該包官方售價2萬7900港元。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

鍾欣潼在社交平台曬出開箱影片，展示高價Chanel包與LV聯名寵物袋，並透露愛犬Kuma住豪宅、搭頭等艙，引發網友熱議。

45歲的香港女星鍾欣潼（阿嬌）近日在社交平台分享購物開箱視頻，將愛犬Kuma放入LV與村上隆聯名限量寵物袋，當牠的出行袋，該包官方售價2萬7900港元（約3555美元）；還秀出價值近3萬港元（約3823美元）的Chanel束口背包「網球袋」。不僅如此，她還讓愛犬住「豪宅」、坐頭等艙，優渥奢華的生活狀態與對愛犬的無微不至，迅速在網上引發熱議。有網友直呼羨慕，也有網友諷「人不如狗」。

據網易報導，近年來，鍾欣潼將工作重心轉向內地演藝圈，離婚後的她，吸金力依舊驚人，更十分享受愜意充實的單身生活。近日，鍾欣潼在社交平台分享了一段購物開箱Vlog，大方展示近期入手的潮流單品。

在最新發布的開箱視頻中，鍾欣潼率先展示了一款價值近3萬港元的Chanel束口背包，雲淡風輕地表示，這款名牌包在自己手裡其實只是用來裝球拍和運動裝備的「網球袋」，並霸氣宣告：「因為我就喜歡。」

不過，整段開箱視頻最大的焦點，是她為愛犬Kuma精心準備的「寵物出行袋」。那是一個價值高達27900港元的LV與村上隆（Takashi Murakami）聯名限量版寵物包。視頻中，鍾欣潼溫和地將Kuma抱起放入包中，並向粉絲細心解釋道：「帶著牠去公共場所時，會擔心影響到別人，把牠放在這個包裡就非常方便。」

據悉，Kuma極受主人的溺愛，平時隨鍾欣潼一同居住在面積超過2000平方英尺的豪宅內，其日常用品也極為考究，從飯碗、牽引繩、狗帽子到各款式出街包，清一色均為國際一線大牌，單件價格動輒數千至數萬元不等。平時她帶著Kuma自由出入各大奢侈品名店選購，日常出行有豪華跑車接送代步，甚至在出外旅遊或出差時，Kuma也隨鍾欣潼一同搭乘飛機的頭等艙，享受尊貴舒適的出行待遇。

這段「炫寵」開箱視頻發布後，迅速在社交平台上引發了網民的熱議。不少網友紛紛留言打卡：「做狗好過做人」、「狗用的包我都用不起」、「真·人不如狗系列」、「下輩子我也想當阿嬌的狗」，字裡行間充滿了對名貴寵物的羨慕與調侃。

與此同時，大批忠實粉絲與網民也紛紛發聲支持鍾欣潼，指她展現了她重情重義、細心溫柔的一面，「花自己的錢寵自己的狗，這樣的生活態度真實又自強」。

鍾欣潼展示LV與村上隆聯名限量寵物袋裡還有一個「撿便袋」。（取材自微博）
鍾欣潼展示LV與村上隆聯名限量寵物袋裡還有一個「撿便袋」。（取材自微博）

離婚後的鍾欣潼享受單身生活。（取材自微博）
離婚後的鍾欣潼享受單身生活。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在開箱Vlog中展示近3萬港元的Chanel束口背包，並把LV與村上隆聯名限量寵物袋作為愛犬Kuma的出行袋，整體內容充滿名牌與奢華感。

  • 阿嬌表示，帶Kuma去公共場所時會擔心影響到別人，所以把牠放進寵物包裡會更方便，也能兼顧外出需求與對周遭環境的體貼。

  • 不少網友留言調侃「人不如狗」，羨慕Kuma的待遇；但也有粉絲支持阿嬌，認為她是花自己的錢寵狗，展現了細心溫柔的一面。

阿嬌 豪宅 寵物

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