田曦薇「嫁金釵」開播熱度飆 碾壓熱門大劇 口碑卻吵翻

田曦薇在「嫁金釵」中飾演雙生角色（魏嬈 / 君黛）。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 《嫁金釵》開播後熱度迅速飆升，刷新優酷多項紀錄，但田曦薇分飾雙角的演出也引發觀眾對演技是否過猛的兩極評價。

田曦薇一人分飾兩角的古裝劇「嫁金釵」開播，才26個小時，站內熱度即衝破9000大關，一舉拿下2026年站內平台最快破9000劇集的紀錄，開局就是王炸，完全斷層碾壓「早春晴朗」等今年一眾熱門大劇。數據打得很漂亮，口碑卻直接吵翻，對田曦薇的演技，觀眾評價兩極分化，有觀眾評價此劇是田曦薇跳出甜妹舒適圈的的演技大賞，也有不少網友認為她在惡女「君黛」一角「用力過猛」、「太浮誇」、「像AI短劇」。

據網易報導，「嫁金釵」開播僅26小時優酷站內熱度突破9000，刷新2026年優酷劇集最快破9000紀錄，成為今年該平台熱度攀升最快的劇集。燈塔次日正片播放量達6368.3萬，為首日2249.5萬的2.83倍，數據暴漲態勢明顯。開播僅139分鐘即登頂優酷拉新周榜，次日進入年度暢銷榜。

「嫁金釵」創下的紀錄還包括：預約量方面，雙端預約622萬，創2026年優酷劇集預約TOP1；抖音 熱度突破3億，角色熱度雙破百萬；首播4集就有37條廣告、11個品牌，天貓雙11總冠名；在海外，Netflix 同步上線，進入泰國、日本、香港、台灣等多地熱度榜TOP10。

該劇由田曦薇、閆桉主演，改編自晉江文學城笑佳人同名小說，講述底層孤女阿醜替嫁沖喜、捲入真假千金博弈的故事。田曦薇一人分飾魏嬈與君黛兩個反差角色，憑藉眼神、聲線和體態精準區分隱忍與驕縱兩種人設，被觀眾評價為「演技大賞」，劇集節奏緊湊，反轉密集，爽感劇情抓住大量觀眾。

不過，田曦薇飾演的惡女戲份則成爭議中心。田曦薇這次一人分飾兩角，分別是驕縱狠戾的假千金君黛，和隱忍堅韌的真千金魏嬈，從聲線、眼神到姿態完全兩個人。觀眾普遍認可她的區分度，說「不用台詞一眼就能分清」，原聲台詞也被誇了。

「嫁金釵」開播26個小時，站內熱度即衝破9000大關，一舉拿下2026年站內平台最快破9000劇集的紀錄。（取材自微博）