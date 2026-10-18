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田曦薇演惡女 狠戾演技爆發 網笑：跟周也同一個師父？

娛樂新聞組／綜合報導
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田曦薇在「嫁金釵」中飾演惡女君黛，被質疑演技太浮誇。（取材自微博）
田曦薇在「嫁金釵」中飾演惡女君黛，被質疑演技太浮誇。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

田曦薇在《嫁金釵》中以張揚狠戾的惡女演法引爆討論，網友更拿她和周也的角色表現作比較，但兩人其實並無共同師承。

大陸女星田曦薇新劇「嫁金釵」開播後，一段情緒爆發戲意外引發熱議，熱搜關鍵字「田曦薇和周也上的一個表演課嗎」迅速吸引網友關注。不少觀眾認為，田曦薇在劇中的表演風格，與周也過去詮釋的經典「惡女」角色頗為相似，忍不住調侃兩人是否出自同一套表演訓練。

田曦薇在「嫁金釵」中一改過往甜美形象，飾演性格張揚、跋扈的假千金「君黛」。劇中一場情緒激烈的爆發戲，她透過誇張的表情與強烈的肢體動作，展現角色狠戾、偏執的一面。這段畫面被剪輯上傳後，迅速引起討論，也讓不少人聯想到周也在電影「少年的你」中飾演的魏萊。

周也當年在「少年的你」中飾演校園霸凌者，冷冽的眼神與充滿壓迫感的表演令人印象深刻。如今田曦薇挑戰反差極大的角色，同樣採取情緒外放、表情鮮明的演法，讓網友看得津津樂道，甚至笑稱兩人的表演像是「複製貼上」，好奇是否上過同一堂表演課。

其實，這個熱搜話題只是網友針對表演風格相似所開的玩笑，田曦薇和周也沒有共同師承。據悉，田曦薇畢業於上海戲劇學院，周也則畢業於北京電影學院，且並無資料顯示兩人曾接受相同的表演訓練。

隨著話題延燒，網友對這類外放式表演也出現不同看法，有人認為情緒爆發具有感染力，也有人質疑表情是否過於用力。無論評價如何，這場意外的演技比較，已讓「嫁金釵」與田曦薇再度成為討論焦點。

田曦薇(上)在「嫁金釵」中一段情緒爆發戲，引發網友質疑：和周也(下)上同一個表演...
田曦薇(上)在「嫁金釵」中一段情緒爆發戲，引發網友質疑：和周也(下)上同一個表演課嗎？(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她飾演性格張揚、跋扈的假千金「君黛」，一改過往甜美形象，以更強烈的情緒和肢體表現，呈現角色狠戾、偏執的一面。

  • 因為劇中一場情緒爆發戲被剪輯後迅速傳開，許多觀眾覺得她的外放式表演很有存在感，也有人認為風格和周也過去的惡女角色很相似。

  • 沒有。文章指出這只是網友的玩笑梗，田曦薇畢業於上海戲劇學院，周也畢業於北京電影學院，並沒有資料顯示兩人接受過相同訓練。

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