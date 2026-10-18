孫儷自拍照被虧撞臉14歲兒子 無奈自嘲：我去哪裡了？

孫儷穿帽T自拍。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 孫儷分享自拍並詢問友人意見，卻被笑虧神似14歲兒子等等，她也以「我去哪裡了？」幽默自嘲，母子撞臉再度成為話題。

因「後宮甄嬛傳 」熱度不墜，孫儷 仍有極高知名度，她今分享自拍照，沒想到請友人評價自拍技術，對方看完照片卻直言：「這……也太像等等了吧！！！」，讓她忍不住自嘲：「我去哪裡了？」其實早前等等也被說過根本「男版孫儷」。

孫儷與丈夫鄧超 2010年結婚，兩人因合作電視劇「幸福像花兒一樣」結緣，婚後育有兒子等等（鄧涵之）及女兒小花。夫妻倆不時透過社群分享家庭生活，親子互動一直受到關注。

孫儷曬出的照片中，她戴著黑色棒球帽、套上深灰色連帽上衣，將帽子罩在頭上，對著鏡頭露出淺淺笑容，整體打扮休閒又有少年感。她還特地詢問好友：「我自拍有沒有進步，你品一品。」沒想到對方的注意力完全不在自拍技巧，而是直接將她與兒子等等聯想在一起，接連傳訊息表示「抱歉」、「我想說」，最後忍不住笑虧：「這……也太像等等了吧！！！」

面對好友的評價，孫儷顯然哭笑不得，反問：「不是應該說兒子像媽媽嗎，現在怎麼都說我像等等，怎麼回事。」幽默回應展現她私下自然的一面，也讓網友忍不住加入母子長相比較的行列。

事實上，等等今年已14歲，隨著身形與五官逐漸長開，母子倆的相似程度屢屢引起討論。今年4月，等等的近照曝光後，就有網友發現他的眉眼、鼻梁及臉部輪廓與孫儷十分相似，甚至有人將他比作媽媽的「男版」，還聯想到孫儷演出「後宮甄嬛傳」時的模樣，笑稱幾乎是媽媽的翻版。女兒小花則常被認為更像爸爸鄧超，兩個孩子彷彿各自遺傳了父母的外貌特色。

孫儷分享有趣對話。(取材自微博)

孫儷的兒子等等身高已經有180公分。(取材自微博)