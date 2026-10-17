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戲說從頭／田曦薇甩甜妹風 「嫁金釵」變身惡女 攜閻桉翻盤宅鬥

娛樂新聞組／綜合報導
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古裝劇「嫁金釵」由田曦薇(右)與韓團出身的閻桉領銜主演。(取材自微博)
古裝劇「嫁金釵」由田曦薇(右)與韓團出身的閻桉領銜主演。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《嫁金釵》以真假千金與替嫁沖喜為核心，田曦薇挑戰一人分飾兩角，閻桉首度扛男主，兩人攜手翻盤宅鬥並追查身世真相。

改編自晉江作者笑佳人同名小說的古裝劇「嫁金釵」16日開播，由田曦薇與韓團PENTAGON出身的閻桉領銜主演。該劇融合「替嫁沖喜」、「真假千金」與雙女角鬥等戲劇元素，田曦薇首度挑戰一人分飾真假千金，閻桉則迎來演藝生涯首次擔綱男主角，兩人的角色碰撞讓人好奇。

「嫁金釵」由楊龍執導、周末編劇，故事圍繞身世錯置與替嫁展開。田曦薇飾演的真千金魏嬈自幼流落民間，以「阿醜」身分長大，過著與高門千金截然不同的生活；假千金君黛則自小養尊處優，性格驕縱，因不願嫁給重傷昏迷的國公府世子陸濯，君黛逼迫與自己容貌相同的阿醜代嫁，沒想到新婚當晚，原本命懸一線的陸濯竟奇蹟甦醒，讓這場原本為沖喜安排的婚姻瞬間生變。

田曦薇過去多以甜美、靈動的形象受到觀眾喜愛，此次則挑戰性格迥異的兩個角色，她在君黛的跋扈狠戾與魏嬈的隱忍機敏之間切換，眼神與神情呈現不同氣場，甚至有俐落打巴掌的強勢場面，展現有別於以往的表演風格。真假千金同一張臉、不同命運，也成為全劇的重要看點。

男主角閻桉則飾演心思縝密、冷靜自持的陸濯。面對甦醒後性情與傳聞不符的新婚妻子，他始終抱持戒心，兩人從互相試探、防備，到共同面對國公府危機，逐漸建立信任與情感，並攜手追查身世背後的真相。

現年30歲的閻桉曾是韓團PENTAGON成員，2016年以偶像身分出道，之後回中國發展，曾參演「大夢歸離」、「月鱗綺紀」等作品。「嫁金釵」是他首度擔綱男主角的重要作品。閻桉透露，自己頭部曾發現良性腫瘤，並於2025年接受手術。如今挑戰古裝劇男主角，演藝發展備受關注。

精華 FAQ

  • 本劇改編自晉江小說，主線圍繞身世錯置與替嫁展開，並融合真假千金、沖喜婚姻與宅鬥翻盤等元素，讓角色在誤會與對立中逐步揭開真相。

  • 田曦薇過去以甜美形象著稱，這次首度一人分飾真千金魏嬈與假千金君黛，透過跋扈狠戾與隱忍機敏的差異，展現更強烈的氣場與表演層次。

  • 閻桉飾演國公府世子陸濯，角色冷靜自持且多疑，與田曦薇從互相試探走向合作；這也是他首度擔綱男主角，外界也關注他在古裝劇的後續表現。

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