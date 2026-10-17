遲了1年半的相會… 趙露思一眼認出白血病粉絲 暖心貼臉合照

趙露思近日出席公開活動，一眼認出一名抗癌粉絲，溫暖舉動迅速引發熱議。。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 趙露思在活動現場認出一年半前罹患白血病的粉絲，細心關懷並貼臉合照，先前私訊鼓勵與補票承諾也讓這場遲來重逢格外感人。

大陸女星趙露思 近日出席公開活動時，在擁擠人潮中一眼認出一名特別的粉絲，還關心地問了一句「你還好嗎」，溫暖舉動迅速引發熱議。原來，這名粉絲一年半前確診急性髓性白血病，當時原本期待的線下見面與演唱會計畫全數落空。得知消息後，趙露思曾主動私訊鼓勵她，盼她安心治療，並承諾等她康復後，一定安排演唱會門票，為她補上遲來的約定。

當時，趙露思不僅稱讚她是「超級棒的女孩」，還安慰她不用感到遺憾，自己一直都在。這分溫暖成為粉絲抗癌路上的精神支柱，陪伴她熬過一次次治療。隨著病情逐漸好轉，她慢慢恢復健康，新頭髮也一點點長回來，終於有機會赴約，與偶像再次相見。

重逢時，趙露思不僅一眼認出對方，還主動關心她的近況，追問複查情況，叮囑她好好照顧身體。看到粉絲氣色不錯，她也真心替對方開心，隨後更主動靠近，與她貼臉合照，親切自然的互動令人動容。

相關話題「趙露思在人群中一眼認出了她」迅速登上熱搜，網友紛紛留言：「原來愛真的會給人力量」、「這才是雙向奔赴的治癒」。從當年的隔空鼓勵，到如今在人群中重逢，趙露思記得的不只是一張面孔，更是曾經許下的約定，也讓這場遲到一年多的相見格外珍貴。