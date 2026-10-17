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「昀牽孟繞」破冰 李昀銳驚喜接孟子義下班 網猜為了「尚公主」

娛樂新聞組／綜合報導
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李昀銳(左)與孟子義組成的「昀牽孟繞」CP又開始「營業」了。(取材自微博)
李昀銳(左)與孟子義組成的「昀牽孟繞」CP又開始「營業」了。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

李昀銳突現身孟子義錄製現場並親密互動，與先前在奔跑吧的冷淡表現形成反差，也讓外界猜測兩人是在為新劇尚公主宣傳造勢。

大陸演員李昀銳與孟子義因合作「九重紫」，組成的「昀牽孟繞」CP一直備受粉絲關注。不過，今年4月兩人在綜藝「奔跑吧」同框時，互動明顯冷淡，一度引發避嫌揣測；沒想到近日李昀銳突然現身孟子義錄製「你好，星期六」現場，不僅送上擁抱，還陪她完成遊戲，親密互動立即登上熱搜。

今年4月，兩人在「奔跑吧」泉州特輯中同場錄製，被分在不同隊伍，過程中幾乎零互動，也鮮少眼神交流。李昀銳甚至以「兩個女生」代指孟子義，引發外界揣測。加上兩人先前曾傳出因團隊規畫、代言合作等因素而減少公開互動，種種跡象讓CP粉大感失落，認為這對螢幕搭檔似乎有意拉開距離。

沒想到，沉寂數月後，兩人的互動突然出現轉折。近日，孟子義單獨錄製綜藝「你好，星期六」，節目接近尾聲時，不在嘉賓名單中的李昀銳突然現身，主持人何炅見狀笑稱「孟子義有人來接了，不用加班」，一句話更增添不少話題。

李昀銳登台後先與孟子義擁抱，還陪著她完成遊戲懲罰。後續曝光的節目花絮中，兩人也被拍到同撐一把傘、同遊旋轉木馬，互動與先前在「奔跑吧」中的冷淡表現形成反差，讓不少粉絲直呼彷彿又看到熟悉的「昀牽孟繞」。

隨著兩人合作的新劇「尚公主」即將開播，這波互動也被解讀為替新劇預熱。對於兩人究竟是刻意避嫌，還是配合宣傳安排，網友看法不一；有人認為只是戲劇宣傳的一環，也有人沉浸在兩人的互動中，期待「尚公主」播出。

精華 FAQ

  • 他在孟子義錄製你好，星期六接近尾聲時突然現身，先與她擁抱，之後還陪她完成遊戲懲罰，後續花絮更拍到兩人同撐一把傘、一起搭旋轉木馬。

  • 因為今年4月他們在奔跑吧泉州特輯同場錄製時被分在不同隊伍，幾乎沒有互動和眼神交流，李昀銳還以兩個女生代指孟子義，因此引發避嫌猜測。

  • 不少網友認為這可能是為兩人合作的新劇尚公主提前預熱，也有人覺得只是節目與宣傳安排；但也有粉絲期待他們能延續這種高甜互動。

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