「孩子是我自己生的」徐藝洋駁代孕 揭藏子2年原因

徐藝洋遭瘋傳「代孕」、「懷二胎」，她開直播說分明。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 徐藝洋直播澄清代孕與懷二胎傳聞，表示孩子是自己剖腹產所生，並透露夫妻因顧及產後狀態與輿論壓力，才將孩子藏了2年後才公開。

噓！星聞

大陸女星徐藝洋日前無預警在社群平台上發布海邊度假照片，感性寫下「落日漫過海面，愛的人都在身邊~」，其中包括一張與黃子韜夫妻倆一左一右牽著幼童的溫馨背影，形同對外承認升格為爸媽。面對隨之而來的各種揣測與懷疑，徐藝洋直播時也一次說清楚。

針對網路上瘋傳的「代孕」與「懷二胎」等說法，徐藝洋強調，孩子絕對是自己生下，而且「就只有一個孩子」。她還透露當時因為胎位不正，最終選擇剖腹產。對於網友質疑看不到疤，她解釋疤痕位在內褲蓋得住的地方，「就連穿比基尼都看不到」。

為何「隱婚藏子」長達兩年？徐藝洋說其實黃子韜2024年在孩子剛出生時，就想對外分享喜訊，然而當時她剛生產完，身體及情緒不穩，加上擔心輿論壓力，因此力勸黃子韜暫緩，黃子韜也選擇尊重她。

如今之所以選擇公開，是因為孩子已經2歲多，即將面臨上學與頻繁外出的階段。作為父母，希望能像普通人一樣帶孩子出門體驗生活，既然未來勢必會被拍到，不如主動告知大家。

回顧兩人的生子時間線，早在2024年8月就有網友爆料在洛杉磯婦產科目擊黃子韜陪同徐藝洋產檢，同年10月黃子韜直播時更曾一時口快說出「陪老婆、陪孩……」隨後緊急改口；直到12月兩人官宣領證，徐藝洋也被拍到挑選嬰兒用品。進入2025年後，狗仔多次拍到保姆懷抱嬰兒出入兩人生育住所及婚禮現場，但當時雙方僅發聲明駁斥代孕，並未多做解釋。