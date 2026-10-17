「小城良方」定檔預約破百萬 肖戰醉吻殯葬老闆娘掀熱議

肖戰在新劇「小城良方」中飾演遭遇重大醫療事故的外科醫生。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 肖戰主演的新劇《小城良方》官宣21日開播後預約破百萬，劇中他飾演跌入低谷的醫生，與姜妍在殯葬花圈店展開反差感情線，引發高度討論。

大陸人氣男星肖戰 主演的新劇「小城良方」官宣21日開播，預約量隨即破100萬，微博 待播劇小時榜、日榜及播放量榜均登上第一，愛奇藝悅享會期間更是唯一站內熱度破千的新劇。除了肖戰挑戰失意醫生的轉型演出引起討論，他與姜妍的反差感情線，以及發生在花圈店(販售喪葬物品)的醉酒擁吻，也成為開播前的熱議焦點。

綜合媒體報導，「小城良方」改編自小說「飛刀」，肖戰飾演天才外科醫生劉錚亮，因重大醫療事故跌入人生低谷，不僅出現心因性手抖，還患上恐血症，被迫返回東北老家，在基層醫療環境重新出發。

劇中，姜妍飾演殯葬業花圈店的老闆娘艾良，性格直爽潑辣，與白天替患者治病的劉錚亮形成鮮明對比。一個救人，一個送別逝者，兩人在看似荒誕的生活交集中逐漸靠近，發展出結合喜劇與療癒的情感故事。

預告中，姜妍以道地東北口音對肖戰叫囂，兩人從掐脖對峙到滿街追逐，歡喜冤家的互動笑料十足；花圈店醉酒擁吻一幕，則呈現劉錚亮在低潮中獲得陪伴、情緒潰堤的另一面，讓這段感情不只有喜劇效果，也帶有相互救贖的意味。

據悉，該劇以東北基層醫療為背景，結合市井生活、黑色幽默與生死議題，也與傳統醫療劇有所區隔。

「小城良方」被視為肖戰拓展戲路的重要作品，據悉，他提前練習東北方言及縫合技巧，希望呈現更貼近生活的人物狀態。