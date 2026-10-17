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信任崩塌了？ 黃子韜官宣當爸「打臉」10年老粉 意外掀脫粉潮

娛樂新聞組／綜合報導
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黃子韜官宣升級當爸，沒想到引發一波十年老粉集體脫粉潮。(取材自微博)
黃子韜官宣升級當爸，沒想到引發一波十年老粉集體脫粉潮。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

黃子韜公開升級當爸後，因過去隱瞞戀情與生子傳聞引爆老粉信任危機，導致脫粉潮與輿論爭議擴大。

大陸男星黃子韜近日官宣升級當爸，原是迎接新生命的喜訊，卻意外引發一波十年老粉集體脫粉潮。「黃子韜10年粉絲脫粉」詞條迅速衝上熱搜，不少追隨多年的粉絲發文宣布離開。引發爭議的關鍵並非偶像結婚生子，而是粉絲認為，自己長期以來因相信黃子韜而替他澄清傳聞，最後卻屢遭「打臉」，多年累積的信任因此動搖。

回顧黃子韜與徐藝洋的感情歷程，兩人過去多次被拍到親密互動，卻始終沒有正面承認戀情，黃子韜甚至曾以「妹妹」及公司旗下藝人等說法回應外界猜測。當時，不少粉絲基於對偶像的信任，積極替兩人澄清傳聞，甚至投入時間與金錢支持徐藝洋出道。

直到2024年7月，黃子韜與徐藝洋正式公開戀情，同年12月宣布領證，如今又公布生子喜訊，兩人的感情與家庭生活逐步攤在陽光下。

另外，網上有傳聞徐藝洋早在2024年便已剖腹產子，相關說法仍有待查證，卻再度勾起部分老粉過去替偶像否認生子傳聞的記憶。

不少粉絲感嘆，自己曾信誓旦旦地替偶像闢謠，如今卻彷彿成了被蒙在鼓裡的人，多年付出也因此變得尷尬。

除了感情與婚育傳聞引發的信任危機，黃子韜過去在直播中的言論也成為爭議焦點。

面對外界質疑他隱瞞私生活，黃子韜曾表示：「誰會把家裡的事拿出來跟大家說，你們只是陌生人。」這番話讓一些粉絲難以接受，認為他直播帶貨時經常親切地稱粉絲為「家人」，面對爭議時卻又以「陌生人」畫清界線，前後態度形成強烈反差。

據網傳數據，黃子韜官方帳號短時間內掉粉超過17萬，評論區也湧現「你到底有多恨我們」等質問。不過，相關掉粉數字及留言情況仍須以平台實際資料為準。

黃子韜與徐藝洋一家三口的海邊牽手照。(取材自微博)
黃子韜與徐藝洋一家三口的海邊牽手照。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 主要原因不是他結婚生子本身，而是粉絲認為自己多年來相信並替他澄清傳聞，最後卻不斷被「打臉」，累積的信任感因此崩塌。

  • 因為兩人曾多次被拍到親密互動，黃子韜卻長期未正面承認戀情，甚至以「妹妹」或公司藝人等說法回應，使部分粉絲相信他的說法並出面護航。

  • 黃子韜曾在直播中說「你們只是陌生人」，被粉絲認為與他平時稱呼大家為「家人」的互動前後矛盾；加上網傳掉粉17萬，也讓爭議持續升溫。

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