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宮鬥劇鼻祖回歸…TVB攜手紅果進軍短劇 開拍「金枝欲孽」番外篇

娛樂新聞組／即時報導
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陳豪時隔22年後再度回歸重演經典角色「孔武」。(取材自微博)
陳豪時隔22年後再度回歸重演經典角色「孔武」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

TVB首度進軍短劇市場，聯手紅果推出《金枝欲孽》番外篇《宮牆折柳》，由陳豪回歸重演孔武，並以宮鬥權謀故事吸引觀眾。

香港無線電視（TVB）宣布跨界邁入豎屏短劇賽道，攜手「紅果短劇」推出經典IP「金枝欲孽」的全新番外豎屏短劇——「金枝欲孽之宮牆折柳」。該劇已於橫店明清宮苑正式開機，預計將於11月登陸紅果平台。全劇最亮眼的焦點，莫過於視帝陳豪時隔22年後再度回歸重演經典角色「孔武」，消息一出隨即掀起劇迷熱烈討論。

本次開機儀式儀式感十足，現場特別播放「金枝欲孽」經典配樂「詠嘆調」，主要演員更以劇中造型重演原版名場面。陳豪受訪時坦言，短劇的快節奏與演繹方式對他而言相當新鮮且具挑戰性，而這一次「孔武」一心只想護住所愛之人。

除陳豪外，TVB實力派陣容亦鼎力加盟，包括陳自瑤飾演皇后、龔嘉欣飾演靜貴妃、鄭子誠飾演皇帝；同時攜手趙夕穎（飾演慕之）、阮浩棕（飾演惠親王）、倪嘉雯與陳楨怡等新生代演員同台飆戲。

作為獨立番外劇，「宮牆折柳」延續原版的龐大世界觀與女性權謀群像，主線聚焦於女主角慕之入宮復仇，藉旁人之手扳倒對手、攪動後宮派系風雲，並與惠親王展開明暗交鋒。製作方面由「使徒行者」金牌監製文偉鴻操刀，標榜以傳統重頭大劇的嚴謹規格拍攝。

這是TVB首度進軍短劇領域，標誌著傳統影視巨頭正積極開拓新媒體市場。目前該劇在紅果平台的預約人數已迅速突破28.8萬人，足見宮鬥鼻祖IP回歸的震撼魅力。

精華 FAQ

  • TVB這次正式跨界進軍豎屏短劇賽道，並與紅果短劇合作推出經典IP《金枝欲孽》的番外篇，顯示傳統電視台正積極搶攻新媒體內容市場。

  • 最大焦點是視帝陳豪時隔22年後再度回歸，重演經典角色「孔武」。消息一出即引發劇迷熱議，也成為新劇最具號召力的宣傳亮點。

  • 劇情聚焦女主角慕之入宮復仇，透過權謀手段攪動後宮局勢，並與惠親王展開明暗交鋒；製作則由文偉鴻操刀，搭配陳自瑤、龔嘉欣等實力派演員。

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