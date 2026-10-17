我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯76人主場首秀 招牌「雙手爆扣」迎接第24個球季 全場嗨翻

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

接棒張若昀無懼比較… 俞灝明入局「法醫秦明」 打造最具痛感主角

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俞灝明首度挑戰飾演秦明經典角色。(取材自微博)
俞灝明首度挑戰飾演秦明經典角色。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

俞灝明在《法醫秦明之龍番往事》中首度飾演秦明，面對前作比較毫不迴避，並以內斂演法與專業準備，詮釋更矛盾、破碎的角色版本。

從「一起來看流星雨」中溫潤如玉的端木磊，到「那年花開月正圓」裡陰險狠辣的杜明禮，再到熱播懸疑劇「法醫秦明之龍番往事」中深沉敏銳的法醫秦明，俞灝明近年來不斷透過角色跨度極大的作品刷新觀眾的既定認知。許多觀眾也敏銳地注意到，他在表演中一直嘗試讓自己從角色背後「隱形」，拋開過往偶像光環與個人標籤，讓人物能夠真切、立體地站在螢光幕前，展現強大的戲劇張力。

據揚子晚報報導，作為國民級懸疑IP的系列第五部作品，「法醫秦明之龍番往事」改編自知名小說「天譴者」，並將故事背景設定於1990年代北方一座充滿迷霧的石油小城龍番市。面對此前張若昀等多位演員所塑造的經典版本，首度挑戰飾演秦明的俞灝明毫不避諱被觀眾拿來對比。

他坦言，過往版本的秦明多半是站在局外以冷靜客觀的視角剖析破局，而這一版則是背負著母親當年懸案心魔的「局中人」。面對殘酷真相與法醫使命的雙重拉扯，角色始終處於極度矛盾與掙扎的狀態，也因此成為該系列迄今最複雜、最具破碎感的一版主角。

為了精準呈現秦明內心的豐富層次與極致痛感，俞灝明選擇了極其內斂且「往內走」的表演方式，將所有的壓抑、遲疑與隱痛都深深藏於眼神和微表情之中。在開拍之前，為了讓專業細節經得起考驗，他更深入學習握手術刀、找尋解剖點位、開顱與縫合等一系列複雜的專業流程，力求在準確完成手部動作的同時，還能完美兼顧台詞的語氣與節奏。在他看來，民警辦案需要邏輯推演，演員拿到劇本也同樣需要代入情境與角色對話，兩者在內在邏輯上其實相當通透。

走過事業與人生的低谷與沉澱，俞灝明表示自己如今更希望能穩扎穩打地走好每一步，職涯目標就是走向「劇拋臉」——演一個像一個，讓每一個接下的角色都能擁有獨一無二的生命力與特質。他笑言自己並不排斥接拍偶像劇，但現階段更渴望挑戰具有厚度、有充分展現空間的角色。感謝過往人生經歷所帶來的沉澱與感悟，如今的他以不重複自我、不急於證明的成熟姿態，期待用扎實的演技繼續遇見更多值得託付的「人生角色」。

精華 FAQ

  • 他首度挑戰系列核心角色秦明，接棒張若昀等人留下的版本。這次的秦明不只要推理辦案，還背負母親懸案心魔，角色層次更重。

  • 過往秦明多以局外人視角冷靜破案，這版則是身陷事件中心的「局中人」。他同時面對法醫使命與真相壓力，因此更矛盾、掙扎，也更具痛感。

  • 他採取極內斂的表演方式，把情緒壓在眼神與微表情中，並提前學習握手術刀、找解剖點位、開顱與縫合等流程，盡量兼顧專業細節與角色節奏。

上一則

信任崩塌了？ 黃子韜官宣當爸「打臉」10年老粉 意外掀脫粉潮

下一則

郭靜純移居加拿大多年 自爆和製作人老公離婚：硬要在一起是折磨

延伸閱讀

10月追劇指南／6部熱播陸劇題材廣 「魅影神捕」羅雲熙瀟灑辦案

10月追劇指南／6部熱播陸劇題材廣 「魅影神捕」羅雲熙瀟灑辦案
剃寸頭、塗黑粉… 陳哲遠撕下偶像標籤 攜手「姊姊」蔣欣「黑夜」追兇

剃寸頭、塗黑粉… 陳哲遠撕下偶像標籤 攜手「姊姊」蔣欣「黑夜」追兇
陳妍希演「狙擊蝴蝶」吻戲最多…曝周柯宇害羞反應

陳妍希演「狙擊蝴蝶」吻戲最多…曝周柯宇害羞反應
被酸不紅還挑劇本 鄭合惠子霸氣反擊這句話

被酸不紅還挑劇本 鄭合惠子霸氣反擊這句話

熱門新聞

洪金寶。(圖／摘自微博)

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

2026-10-13 12:45
劉亦菲被拍到有小腹。（取材自微博）

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

2026-10-11 02:26
庾澄慶邀一雙兒女在新歌「枝仔冰」親自獻聲。記者王聰賢／攝影

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

2026-10-16 15:51
辛蒂克勞馥(中)和兒子普雷斯利葛柏、女兒凱亞葛柏感情緊密。(摘自Instagram@presleygerber)

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

2026-10-14 18:50
初代「蜘蛛人」主演陶比麥奎爾（Tobey Maguire）與前妻珍妮佛梅耶（Jennifer Meyer）。（美聯社）

前妻嫁給億萬富豪之子 初代「蜘蛛人」竟當婚禮司儀

2026-10-12 16:32
劉學義在評論區以角色身分留言回應賀鵬，承諾為摯友報仇。(取材自微博)

賀鵬告別「蘭香如故」袁紹輝 劉學義入戲留言「為你報仇」看哭網友

2026-10-09 08:00

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元