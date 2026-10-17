撕掉「古裝美人」標籤… 劉詩詩新劇「變糙了」 演技炸裂獲讚脫胎換骨

褪去古裝濾鏡的劉詩詩，演技獲得不少網友肯定。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 劉詩詩在懸疑新劇《醉夢》中以素顏短髮與生活化表演跳脫古裝框架，憑藉細膩微表情、原聲台詞及角色層次感，獲讚演技脫胎換骨。

提到大陸女星劉詩詩 ，網友腦海中浮現的往往是「步步驚心」裡柔情似水的若曦，或是「一念關山」中身姿矯健、優雅清冷的古裝女俠。然而，在懸疑新劇「醉夢」中，劉詩詩以「素顏糙感」造型與俐落短髮示人，徹底褪去多年來的古裝濾鏡。爆發力十足的原聲台詞與層次感豐富的表演，更一舉獲得「脫胎換骨」高度評價。

「醉夢」中，劉詩詩飾演北漂多年後失意返鄉的調查記者「沈樂水」。這個角色外表看似清冷柔和，內心卻對底線有著近乎固執的堅守。劇中她被捲入16年前的舊案與連環命案，既有在東北掄大錘砸車、與鄰居鬥嘴的煙火氣生活戲，更有極具張力的情緒爆發場面。

本次轉型最讓觀眾驚艷的，莫過於劉詩詩對細節與台詞的掌控力。她精準演繹出沈樂水在16年前後的眼神轉變。從年少時的清澈執著，到經歷滄桑後的沉穩與疲態，僅憑眼神變化便道盡了角色多年來的風霜。在一場躲在門後的無台詞表演中，她將惶恐、不安、強自鎮定到極度害怕的心理層次遞進發揮得淋漓盡致，被不少劇迷盛讚為「教科書級別的微表情處理」。此外，其低沉自然的原聲台詞節奏把控到位，更大幅提升了角色的說服力。

儘管過去大眾對劉詩詩的演技偶有「眼神無神」的討論，但這次在懸疑題材中的表現，確實展現出有別於以往古裝形象的嘗試。從大眾熟悉的古裝類型跨足懸疑劇，這部作品也為她的演藝路線開闢了更多可能性。