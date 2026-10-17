白鹿、王楚然全中…張凌赫、丞磊狂撞5女主 網笑根本「換乘戀愛」

白鹿(左)後來與丞磊搭檔演出「莫離」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 張凌赫與丞磊近年合作的女主角高度重疊，白鹿、王楚然、盧昱曉、徐若晗、林允都曾先後與兩人演出，意外引發劇迷熱議與選角討論。

近日，微博 熱搜話題「張凌赫 丞磊女主角全重複了」引發劇迷熱議。有網友盤點發現，大陸男星張凌赫與丞磊近年合作的女主角竟高度重疊，白鹿 、王楚然、盧昱曉、林允及徐若晗等5位女星，都曾先後與兩人搭檔演出。相似的合作陣容讓網友直呼巧合，也笑稱這根本是演藝圈版的「換乘戀愛」。

仔細盤點兩人的作品，白鹿先與張凌赫合作古裝劇「寧安如夢」，上演權謀交織的愛情故事，之後又與丞磊搭檔「莫離」；王楚然則與張凌赫合作民國題材劇「這一秒過火」，之後又在古裝劇「成何體統」中與丞磊同台。相同的女演員，接連與兩位男星組成不同搭檔，也讓劇迷有了比較角色與戲劇火花的機會。

盧昱曉與丞磊曾在「雲之羽」中組成「夜色尚淺」CP，受到劇迷關注，之後她又與張凌赫合作新劇「刺棠」。徐若晗則先後與兩人合作不同題材的作品，與張凌赫演出現代劇「愛你」，再與丞磊搭檔「玉簟秋」，從現代愛情轉向亂世情緣。此外，林允也分別與張凌赫合作「歸鸞」、與丞磊搭檔「足跡」，讓這份重疊名單再添一人。

更有意思的是，張凌赫與丞磊早已因「雲之羽」結緣，如今又被發現接連與相同的女星合作，意外形成特殊的「共同朋友圈」。這樣的選角巧合，也引發外界對影視劇選角模式的討論。

儘管合作女星有所重疊，張凌赫與丞磊的個人風格卻各有特色。張凌赫外形帶有少年感，演繹深情角色時容易營造直接而濃烈的情感張力；丞磊則常以內斂、克制的表演呈現角色的複雜心思。兩人搭配不同女星、演繹不同故事，也讓劇迷有機會比較各種角色組合的魅力。

白鹿(右)曾與張凌赫合作古裝劇「寧安如夢」。(取材自微博)