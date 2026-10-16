戲說從頭╱ 陳哲遠搭蔣欣 「把黑夜點燃」空降首播熱度破億

蔣欣(右)、陳哲遠在新劇「把黑夜點燃」中飾演一對姊弟。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《把黑夜點燃》空降首播即破億，靠著陳哲遠、蔣欣的突破演出與緊湊懸疑敘事，迅速成為觀眾熱議的年度話題劇。

由大陸男星陳哲遠搭檔蔣欣主演的年代懸疑劇「把黑夜點燃」日前突襲空降開播，首播僅30分鐘在影音平台的熱度值便迅速破億。劇集播出後憑藉極具沉浸感的寫實質感與節奏緊湊的劇情，在社群平台上引爆極高討論度，觀眾好評如潮，更被不少影迷與網民評為近期「最滿意的懸疑劇集」。

本劇最大看點莫過於男主角陳哲遠的突破性表演。過去多以清爽少年形象示人的他，這次徹底撕下偶像標籤，飾演因家庭遭遇重大變故而踏上追兇之路的底層工人「陳善」。為了這角色，陳哲遠不僅剃了寸頭、抹上黑粉，更全程素顏出鏡，從前期陽光開朗的少年，一路蛻變為沉穩隱忍、甚至帶著刀疤狠勁的硬漢。

劇中，他發現母親變故後的癱軟無力感，以及獄中暴打仇人時展現的狠戾眼神，多個高光鏡頭被網友廣泛轉發，獲讚「台詞與情緒層次感大躍升」、「完全像換了一個人」。

飾演陳善姊姊「陳英」的蔣欣則以克制且富含力量的演技，塑造出外柔內剛的角色形象，被觀眾盛讚「一腳踹開懸疑劇大門」。此外，任重、張國強、巫剛等實力派演員的加入，讓角色群像飽滿，堪稱全員演技線上。

除了演員陣容令人驚艷，「把黑夜點燃」在敘事與製作質感上也獲得專業認可。全劇僅12集，拒絕拖沓注水，首播前三集便交代完主角父母雙亡的命案，並以1997年舊案與2001年新案兩條故事線並行，多次劇情反轉讓觀眾直呼「緊張到不敢快進」。

劇組有90%的場景選擇在重慶實景拍攝，真實還原了90年代國企改制下的社會風貌與人性的灰度博弈。粗糲而真實的工業懸疑風格，被不少影評人譽為「解剖時代的手術刀」。

據悉，「把黑夜點燃」揭露90年代改革浪潮下複雜的利益衝突和貪腐亂象。姐弟二人由最初的隔閡矛盾，最終冰釋前嫌聯手設局，翻查秘密帳本、破解隱藏暗碼，並深入現場調查工程黑幕，誓要將幕後黑手繩之於法。