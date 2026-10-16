趙今麥生日曬「白色泳裝」被嘲像紙尿褲？兩派意見吵翻

趙今麥泳裝照引來網友兩極評價。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 趙今麥24歲生日曬出海邊白色泳裝照，引發網友對其身材與風格的兩極爭論，也再度牽動她作為童星長大後的轉型討論。

大陸星趙今麥在24歲生日當天，於個人社交平台發布一組海邊濕髮泳衣寫真，再次引發熱議衝上熱搜。這組照片拍攝於碧海沙灘之間，她身穿白色連體泳衣，頭髮濕漉漉地貼在肩頭，妝容清淡近乎素顏，呈現出一種鬆弛、自然的度假狀態，配文「和去年一樣的願望」。相關話題評論區裡，網友意見卻兩極，一半誇她清水出芙蓉，一半嘲她像紙尿褲。

綜合媒體報導，趙今麥在9月29日、她的24歲生日當天，在微博 發出多張泳裝照，讓兩派網友吵翻。部分網友認為趙今麥的身形過於纖細單薄，穿上白色連體泳衣後顯得「像小孩子偷穿大人衣服」，甚至有人用「紙尿褲」形容視覺效果，質疑其撐不起性感或成熟的風格，並將她與鍾楚曦等身材豐滿的女星進行對比，認為其缺乏「性張力」。

另一派觀點則認為，這種真實、未加過度修飾的狀態，恰恰是24歲少女應有的鮮活與坦蕩。許多評論指出，趙今麥作為童星出道，觀眾對其印象長期停留在「林妙妙」等學生角色上，她試圖通過泳裝照打破「國民閨女」的固有標籤，宣告成年與轉型，儘管外形仍顯幼態，但其戲路早已拓展。

這已經不是趙今麥今年第一次因為穿得大膽上了熱搜。此前，1月的上海，一場美妝品牌活動上，她穿銀色亮片抹胸長裙，正面看是規矩的抹胸，一轉身，深V開背從後頸一路滑到腰際，話題閱讀量幾個小時破億。5月29日，一本時尚雜誌把紅毯搬進九寨溝的山林，她穿墨綠色緞面抹胸禮裙，胸前祖母綠寶石鏤空剪裁，側開叉，配寶格麗珠寶，造型發布3小時後登上微博文娛榜第一，全平台傳播量突破3.2億。

爭議看著是衝著衣服去的，有網友認為，實則是觀眾對童星有一份隱性契約：你可以長大，但最好按我記憶裡的樣子長大。

趙今麥2010年演「不能沒有娘」出道，那年她8歲。2019年「流浪地球」裡的韓朵朵拿到46億人民幣票房，同年「少年派」的林妙妙讓她成了很多人嘴裡的國民閨女。2022年「開端」的李詩情，讓她拿到華鼎獎的提名。一路陪她長大的人，腦子裡存著的那張臉，還停在穿校服的學生時代。

有人評她的身材撐不起來，不夠性感。但也有網友稱她的敬業才更應被看見，比如拍「流浪地球」時，片場攝氏零下20多度，她裹著毯子在旁邊做深蹲，為保住肌肉狀態；為演職場劇「無可替代」裡諮詢公司新人徐遲，她一刀剪掉留了多年的長髮。如此敬業的藝人，身材好壞這件事，早就不需要由別人來打分。