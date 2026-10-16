62歲吳啟華新戀情？香港等船被拍到 身旁長髮女子身分曝光

有網友在中港城碼頭目擊吳啟華。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 62歲吳啟華在香港碼頭被拍到與年輕女子同行，外界一度猜測他有新戀情；其後被澄清對方只是貼身助理，並非情侶。

62歲的港星吳啟華，昔日憑俊朗外形被封為無線「師奶殺手」，近年工作重心轉向內地，頻頻參與商演、登台及直播帶貨，更在大灣區 置業享受富貴生活。近日，有網民在尖沙咀中港城碼頭偶遇吳啟華，見他坐在椅上看手機，坐在他身旁的是一名年輕長髮女子，引來熱議。

據綜合報導，從曝光照片可見，吳啟華當日戴着口罩，低頭專注玩手機，身穿白色針織外套，內搭黑色T恤，下身配上印有黑色圖案的潮流褲，穿白色厚底運動鞋，非常休閒。62歲的他，沒有明顯發福，保養狀態令不少網民驚嘆。

不過，最引人注目是坐在他身旁的一名年輕長髮女子。由於兩人並排而坐，女子外形亦相當年輕，隨即引發網民猜測，懷疑吳啟華是否悄悄展開新戀情。

其後，有同場目擊者出面澄清，指該名女子其實是吳啟華的貼身助理，當時一直背着電腦包，並帶着大型行李箱，相信兩人只是因工作行程同行，戀情傳聞純屬誤會。

吳啟華於2014年與前妻石洋子離婚後，感情生活一直相當低調，將重心放在工作及女兒吳熙兒身上。據悉，女兒目前在加拿大留學，他亦一直承擔女兒的生活及教育開支，盡力履行父親責任。

吳啟華這次意外被網民捕獲，也讓他的感情生活成為話題。不過，目前並無證據顯示他有新戀情，相關猜測仍有待當事人證實。