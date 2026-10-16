周迅「初次嘗到寂寞」釜山影展封后 哽咽吐30年演員心聲

周迅憑藉電影「初次嘗到寂寞」在釜山國際電影節封后。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 周迅以《初次嘗到寂寞》拿下第31屆釜山影展最佳演員獎，成為影展升格A類後首位華語影后，並在感言中動情談及30多年演員生涯與人生變化。

大陸女星周迅 憑藉電影「初次嘗到寂寞」摘得第31屆釜山國際電影節主競賽單元最佳演員獎。值得一提的是，2026年釜山影展獲得國際電影製片人協會認證，正式升格為國際A類電影節，周迅也由此成為該影展升格後的首位華語影后。獲獎消息一出，圈內好友陳坤第一時間在社交平台發文送上祝賀。

揚子晚報報導，頒獎典禮上，周迅發表感言時一度哽咽：「今天很高興站在台上，感謝釜山電影節和評委，感謝顧遊導演。我做演員已經30多年了，這個年齡段感受到了生命中有非常多的變化，我們的電影也是從巨大的變化開始的。生命中的很多變化，有的我很期待，有些是無法承受的悲傷。我鼓勵自己，也祝大家，面對這些重大的變化，有勇氣，也有相信它會往好的方向轉變的信心。」動情發言感染全場。

「初次嘗到寂寞」由顧遊執導，周迅、奚美娟、王聖迪、周一圍、穆祉丞等人主演。影片圍繞三代女性展開，深刻講述她們在愛情、生死與覺醒中所嘗到的三種寂寞。此前該片在釜山首映場刊拿下3.7高分，名列第一。

談及對片名「初次嘗到寂寞」的解讀，周迅坦言：「人真正長大，往往就是第一次獨自消化遺憾、獨自承受失去的時刻。寂寞不是悲傷，是成年人學會和解、學會與自己相處的開始。」她特別提及片中一段長達20分鐘的一鏡到底長鏡頭戲分，是全片極大挑戰，情緒與狀態必須全程沉浸，十分珍貴。

時隔20年重返釜山，周迅感嘆心境大不相同：「年輕時演熱烈、演外放，現在更懂得演『克制』。這部戲最難的，是把所有洶湧情緒壓進平靜的生活細節裡。」

據悉，周迅20年前以參展演員的身分在釜山登台，為主演電影「明明」首映宣傳。

本屆釜山影展於10月6日至15日在南韓釜山舉辦，由中國導演張藝謀擔任主競賽單元評審團主席，畢贛等7位國際電影人共同組成評委會。