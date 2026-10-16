3年前撤檔難逃翻車 3億大片「敦煌英雄」票房不到1成

古裝戰爭電影「敦煌英雄」積壓近3年才上映，不料票房、口碑雙雙翻車。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 古裝戰爭片敦煌英雄重映後票房與口碑雙輸，因改編歷史人物地名挨批，劇情也被指混亂，最終在高成本與低聲量下陷入虧損風險。

曾在上映前夕突然撤檔、積壓近3年的大陸古裝戰爭電影「敦煌英雄」，9月下旬終於登上大銀幕，沒想到票房與口碑雙雙翻車。這部耗資約3億元(人民幣，下同，約4483.5萬美元)的大片，不僅因歷史人物、地名遭大幅修改引發爭議，劇情也被批評混亂。上映至今累計票房僅約1770萬元，慘澹表現引發熱議，還有網友吐槽恐成2026年「第一票房慘案」。

「敦煌英雄」由曹盾執導、馬伯庸編劇，集結章宇、竇驍、雷佳音、張藝凡等演員，原本以晚唐名將張議潮率領歸義軍反抗吐蕃、收復河西的歷史為背景，試圖呈現邊疆戰事的壯闊史詩。然而，正式上映版本卻將張議潮改為虛構人物「張佑承」，敦煌古稱「沙州」也改成「漠州」，敵軍則被模糊處理為「河西匪軍」，讓不少歷史迷難以接受，質疑電影既然取材真實歷史，為何連人物與地名都要更動。至於修改原因，片方並未公開說明。

除了歷史改編惹議，劇本更成為觀眾批評的焦點。部分觀眾認為，原本具有史詩格局的戰爭故事，最後卻被拍成小隊冒險，人物動機與情節發展缺乏說服力，結局更被批評不合邏輯，讓人難以投入。網友直言，電影雖然砸下重金，卻沒有把故事說好，相關關鍵字「敦煌英雄被吐槽浪費錢」登上熱搜。

事實上，電影在視覺製作上並非沒有亮點。片中的盔甲、服裝、道具及沙漠戰鬥場面，獲得部分觀眾肯定，全甲格鬥的動作設計也受到好評。然而，精良的服化道未能挽救劇情評價，讓電影陷入場面華麗、故事失色的窘境。

「敦煌英雄」原訂2023年12月22日上映，卻在上映前兩天宣布撤檔，直到今年9月才重新定檔。由於宣傳時間有限，市場聲量難以累積，票房始終低迷。據中國電影平台貓眼數據，電影上映首日票房約832萬元，中秋檔前三天累計約1478萬元，截至相關報導統計時，累計票房約1770萬元，甚至不敵重新上映的「復仇者聯盟4：終局之戰」。以製作及宣發總投入約3億元估算，電影恐面臨巨額虧損。