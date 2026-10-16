原配聯合小三抓小四？李一桐「美人余」被批：高配陣容搭低配故事

AI摘要 文章摘要整理： 《美人余》靠贅婿算計富家女與情感糾葛話題吸睛，但被批劇情漏洞多、人物深度不足，所幸李一桐等演員表現出色，仍具觀賞性。

由李一桐、王佳佳、常華森等主演的都市情感劇「美人余」，開播前就憑藉「贅婿算計富家女」、「原配抓小三」等吸睛話題引爆討論。雖然擁有堅強的演員陣容與極具戲劇張力的開局，但隨著劇情推進，不少觀眾與媒體也點出了這部劇「高配陣容搭低配故事」的尷尬處境。

據揚子晚報分析，該劇最令人感到別扭之處，在於「原配聯合小三抓小四這種狗血戲碼之外，劇情細節上也是漏洞百出，經不起推敲。

「美人余」想要表達的主題切口是很好的，戀愛腦富家女餘夢被滿口甜言蜜語實則工於算計的狄立人蒙蔽，在發現狄立人出軌後自我意識覺醒，但這部劇的表達方式是很糾結的，又想要深入探討身處婚姻泥潭中的女性如何掙扎覺醒重獲新生活，又想要通過短劇的技巧抓住觀眾眼球，但實際上沒能真正像無腦短劇一樣一爽到底，也沒能建構起足夠複雜多面的人物形象，探討社會議題，結果就是不上不下。」

不過，「美人余」在演員的演出與角色的塑造上依然有不少亮點。飾演女主餘夢的李一桐，將角色從溫室花朵轉變為堅韌女性的過程演繹得十分到位，尤其一場在發現丈夫背叛後，人前強作鎮定、人後在車裡崩潰大哭的戲碼，展現出極強的情感感染力。

喬振宇飾演的「偽善贅婿」則自帶斯文敗類氣質，將反派的算計與偽裝詮釋得入木三分；王佳佳飾演的職場女性同樣接地氣，為劇集增添了不少真實質感。

文章提到，總體而言，「美人余」如果作為輕鬆消遣的「手撕渣男」爽劇，節奏明快、爽點齊全；但若以嚴謹的都市情感大劇來要求，劇情邏輯與人物深度仍有提升空間。對於喜歡主創陣容與家族利益博弈題材的觀眾來說，依然是近期值得關注的劇集之一。