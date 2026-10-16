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告別甜妹風… 田曦薇「嫁金釵」變身惡女 攜手閻桉翻盤宅鬥

娛樂新聞組／即時報導
古裝劇「嫁金釵」由田曦薇(右)與韓團PENTAGON出身的閻桉領銜主演。(取材自...
古裝劇「嫁金釵」由田曦薇(右)與韓團PENTAGON出身的閻桉領銜主演。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

古裝劇《嫁金釵》開播，田曦薇挑戰真假千金雙角，閻桉首度扛男主，劇情結合替嫁、宅鬥與身世謎團，引發關注。

改編自晉江文學城作家笑佳人同名小說的古裝劇「嫁金釵」，16日正式開播，由田曦薇與韓團PENTAGON出身的閻桉領銜主演。該劇融合「替嫁沖喜」、「真假千金」與雙女角鬥等戲劇元素，開播前預約人數已突破150萬。田曦薇首度挑戰一人分飾真假千金，閻桉則迎來演藝生涯首次擔綱男主角，兩人的角色碰撞備受期待。

「嫁金釵」全劇共30集，由楊龍執導、周末編劇，故事圍繞身世錯置與替嫁展開。田曦薇飾演的真千金魏嬈，自幼流落民間，以「阿醜」身分長大，過著與高門千金截然不同的生活；假千金君黛則自小養尊處優，性格驕縱、心思深沉。因不願嫁給重傷昏迷的國公府世子陸濯，君黛逼迫與自己容貌相同的阿醜代嫁，沒想到新婚當晚，原本命懸一線的陸濯竟奇蹟甦醒，讓這場原本為沖喜安排的婚姻瞬間生變。

田曦薇過去多以甜美、靈動的形象受到觀眾喜愛，此次則挑戰性格迥異的兩個角色。從預告片可見，她在君黛的跋扈狠戾與魏嬈的隱忍機敏之間切換，眼神與神情呈現不同氣場，甚至有俐落打巴掌的強勢場面，展現有別於以往的表演風格。真假千金同一張臉、不同命運，也成為全劇的重要看點。

男主角閻桉則飾演心思縝密、冷靜自持的陸濯。面對甦醒後性情與傳聞不符的新婚妻子，他始終抱持戒心，兩人從互相試探、防備，到共同面對國公府危機，逐漸建立信任與情感，並攜手追查身世背後的真相。

現年30歲的閻桉曾是韓團PENTAGON成員，2016年以偶像身分出道，之後回中國發展，曾參演「大夢歸離」、「月鱗綺紀」等作品。「嫁金釵」是他首度擔綱男主角的重要作品。閻桉透露，自己頭部曾發現良性腫瘤，並於2025年接受手術。如今挑戰古裝劇男主角，演藝發展備受關注。

從替嫁開局到真假千金交鋒，「嫁金釵」以身世謎團、宅院權謀與感情發展交織劇情，田曦薇的雙角色演出與閻桉首次挑大梁的表現，也成為開播後的關注焦點。

精華 FAQ

  • 本劇以替嫁沖喜、真假千金和宅院權謀為主軸，透過雙女角對立與身世錯置推動劇情，並加入感情拉扯與追查真相的懸疑元素。

  • 田曦薇首度一人分飾真假千金，分別演出驕縱狠戾的君黛，以及隱忍機敏的魏嬈，藉由不同眼神、語氣與氣場展現更強烈的表演跨度。

  • 閻桉在劇中飾演陸濯，這是他首次擔綱男主角；角色性格冷靜謹慎，與新婚妻子從互相防備到建立信任，還要共同面對家族危機。

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