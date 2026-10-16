私生無人機偷拍？ 黃子韜「喊話兒子」影片外流 徐藝洋曬照官宣當爸媽

黃子韜與徐藝洋公開宣告升格為父母。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 黃子韜與徐藝洋無預警公開一家三口照片官宣當爸媽，先前疑似對兒子喊話的綜藝片段也被翻出，並引發對私生偷拍與隱私保護的討論。

娛樂圈再傳喜訊。黃子韜與徐藝洋近日無預警曬出一家三口的海邊牽手照，公開宣告升格為父母，讓網友又驚又喜。隨著喜訊曝光，黃子韜先前錄製綜藝節目時，疑似在懸崖邊對著遠方喊話，希望兒子開心長大的片段也被翻出，相關話題「曝黃子韜喊話兒子被私生錄下來了」迅速引發熱議。據網傳說法，這段私人談話疑遭私生以無人機 偷拍，意外讓他的父愛流露於鏡頭前。

據網路爆料，黃子韜當時正在錄製戶外綜藝節目，以為周遭沒有其他人，便對著山崖吐露心聲，希望兒子能開心快樂地長大。沒想到，這段原本不打算公開的喊話，疑似被無人機拍下並傳上網。

就在同一天，徐藝洋透過個人社群平台曬出一家三口在海邊的牽手背影照，並寫下「落日漫過海面，愛的人都在身邊」，正式分享家庭喜訊。照片沒有直接曝光孩子的正面容貌，溫馨畫面卻已讓粉絲感受到一家人的幸福，也讓兩人過去有關家庭生活的種種傳聞，再度成為話題。

事實上，黃子韜過去曾在綜藝節目中談及兒子與育兒觀念，相關片段如今也被網友重新翻出。隨著兩人公開一家三口的照片，昔日言論再度受到關注，不少網友直呼，原來早有線索，只是如今才正式迎來好消息。

不過，疑似偷拍的行為也引發另一波討論。若未經當事人同意，便以無人機拍攝私人談話並散布，已涉及藝人隱私與安全問題。許多網友認為，即使是公眾人物，也應保有不受窺探的私人空間，尤其涉及未成年孩子，更應避免過度追蹤與曝光。

黃子韜與徐藝洋一家三口的海邊牽手照。(取材自微博)