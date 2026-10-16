「昀牽孟繞」破冰？李昀銳驚喜接孟子義下班 網猜「這原因」

李昀銳(左)與孟子義組成的「昀牽孟繞」CP又開始「營業」了。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 李昀銳在《你好，星期六》驚喜現身接孟子義，兩人互動親密，與先前《奔跑吧》的冷淡形成對比，也讓外界猜測是為新劇《尚公主》預熱。

大陸演員李昀銳與孟子義因合作「九重紫」累積高人氣，兩人組成的「昀牽孟繞」CP一直備受粉絲關注。不過，今年4月兩人在綜藝「奔跑吧」同框時，互動明顯冷淡，一度引發刻意避嫌的揣測，沒想到近日，李昀銳突然現身孟子義錄製的「你好，星期六」，不僅送上擁抱，還陪她完成遊戲，親密互動讓「李昀銳孟子義中間只避嫌了一段時間」登上熱搜，再度掀起CP粉熱議。

今年4月，兩人在「奔跑吧」泉州特輯中同場錄製，卻被分在不同隊伍，過程中幾乎零互動，也鮮少眼神交流。李昀銳甚至以「兩個女生」代指孟子義，引發外界揣測。加上兩人先前曾傳出因團隊規畫、代言合作等因素而減少公開互動，種種跡象讓部分CP粉大感失落，認為這對螢幕搭檔似乎有意拉開距離。

沒想到，沉寂數月後，兩人的互動突然出現轉折。近日，孟子義單獨錄製綜藝「你好，星期六」，節目接近尾聲時，原本不在嘉賓名單中的李昀銳突然現身，主持人何炅見狀笑稱：「孟子義有人來接了，不用加班」，一句話更增添不少話題。

李昀銳登台後先與孟子義擁抱，還陪著她完成遊戲懲罰。後續曝光的節目花絮中，兩人也被拍到同撐一把傘、同遊旋轉木馬，互動與先前在「奔跑吧」中的冷淡表現形成反差，讓不少粉絲直呼彷彿又看到熟悉的「昀牽孟繞」。

隨著兩人合作的新劇「尚公主」持續受到關注，這波互動也被解讀為替新劇預熱。對於兩人究竟是刻意避嫌，還是配合宣傳安排，網友看法不一；有人認為只是戲劇宣傳的一環，也有人沉浸在兩人的互動中，期待「尚公主」播出。